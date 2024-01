FOTO: Talentatul Ștefan Glonț, la CSA Steaua, în „roșu-albastru” | De 6 luni, pas spre fotbalul mare

De 6 luni, pas spre fotbalul mare pentru talentatul Ștefan Glonț. Fotbalistul din Alba evoluează la CSA Steaua, în „roșu-albastru”, la formația care activează în Liga de Tineret

De o jumătate de an, talentatul atacant Ștefan Glonț, originar din Săsciori, a făcut pasul spre fotbalul mare, semnând cu CSA Steaua București. În urmă cu 6-7 ani, pe când activa la Școala de Fotbal „Valea Frumoasei”, sub comanda regretatului Florian „Bebe” Brumaru, Ștefan se anunța un jucător de mare perspectivă.

Pe atunci țâncul se remarca rapid în competițiile juvenile, cucerind numeroase premii individuale și fiind golgheter la campionatele AJF sau la turneele de la Aiud, Sebeș, Reghin sau Simeria. Timpul a trecut, Glonț (va împlini 18 ani în 7 iulie) a jucat timp de doi ani la LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș (la Under 17 și Under 19), iar în iarna anului trecut a acceptat provocarea și a semnat cu gruparea din Capitală.

Cu formația din „Arini”, sub comanda lui Doru Oancea, la Under 17, în sezonul trecut, a devenit campioană a Seriei 8, fiind eliminată în optimile de finală după lovituri de pedeapsă, de Gloria Tăuții Măgherăuș (Maramureș)

*Concurență acerbă

Fotbalistul cu un nume predestinat să sperie defensivele adverse a făcut pasul spre un alt nivel, iar în vara trecută a plecat la CSA Steaua, echipa de tineret. Are parte de o concurență acerbă, gruparea „roș-albastră” fiind vicecampioană națională la Under 17 (4-5 după loviturile de departajare cu „U” Cluj) și câștigătoare a Cupei Liga Elitelor (3-0 în finală cu AFC Csikszereda Miercurea Ciuc). Vorbim despre o generație valoroasă, preluată înaintea actualului sezon de antrenorul Laurențiu Diniță, mărturie stând faptul că 5 dintre coechipieri fac parte din lotul reprezentativ al României Under 18. În actuala stagiune, CSA Steaua este pe locul al 3-lea în play-off-ul Seriei Est, cu 31 de puncte, în Liga de Tineret, lider fiind Farul Constanța (pe care a învins-o în ultima rundă a anului trecut, scor 3-1).

“Nu a fost totul ușor, ba dimpotrivă. Însă, încet, încet, după perioada de acomodare am început să cresc în evoluții”, a spus Ștefan Iulian Glonț, care are marcate 6 goluri în acest campionat.

Fotbalistul din Alba, elev în clasa a XI-a la Liceul „Mircea Eliade” București, este monitorizat în permanență de club, iar în octombrie a evoluat în partea secundă a partidei amicale Farul Constanța – CSA Steaua, scor 3-2, la seniori, disputat în octombrie. Ștefan este utilizat în postul de vârf împins, a devenit jucător de bază al formației de juniori, iar în ultimele 5 etape și-a trecut în cont 4 reușite. Drumul său în fotbal, început în 2015, când Florin Pintilie l-a descoperit în curtea școlii și l-a direcționat la CS Sebeș 2014 (antrenor „Bebe” Brumaru) a ajuns la o categorie superioară acum, după aproape un deceniu.

„Ștefan este un jucător talentat cu o educație deosebită, fapt ce îl face responsabil și dedicat 100 la sută în orice activitate pe care o desfășoară! Mă bucur mult că s-a adaptat foarte bine la nivelul și ritmul din cadrul Academiei Steaua și al Ligii de Tineret! Apreciez mult la el faptul că deși este un marcator prin definiție, totodată își pune toate calitățile în slujba echipei. Îi prevăd un viitor frumos în fotbalul profesionist!”, a precizat George Ogăraru, antrenor coordonator cu atribuții de director tehnic

