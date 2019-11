FOTO Știrea ta: Zona 0 a municipiului Alba Iulia, ”la o aruncătură de băț” de primărie, neglijată de edilii locali

Zona 0 a municipiului Alba Iulia, ”la o aruncătură de băț” de primărie, neglijată de edilii locali.

Printr-o postare pe rețeaua de socizalizare facebook, o albaiuliancă își manifestă dezamăgirea și nedumerirea pentru faptul că ”Orașul de Jos” din municipiul Alba Iulia, nu departe de sediul primăriei, a fost neglijat de ani buni de către edilii locali:

”In urma cu ceva timp am postat câteva fotografii din Cetatea Alba Carolina. O cetate in care s-au investit mulți bani și care atrage o multime de turiști. Felicitări pentru asta! Ca nu s-au investit in materiale de calitate și ca zidurile se macină de la o luna la alta, asta este o alta poveste(nu o spun eu. O spun ziarele locale, împreuna cu pozele).

Eh, astăzi am vrut sa “ma axez” pe zona 0 a orașului, la o aruncătură de bat de sediul primăriei. Ce sa vezi? Pavaje de când lumea și pământul..și nu de un singur model, ci de vreo 4 (asta dacă nu cumva mai și lipsesc din ele), alei macinate de timp și uitate de autorități.

Întrebarea mea este :De ce a fost atât de neglijata aceasta zona?! Eu știu ca centrul orașului nu prezintă niciun interes turistic… dar totusi, noi, albaiulienii circulam pe aceste drumuri/alei in fiecare zi! Unii dintre noi și cu cărucioare.

Sa nu mai vorbim despre gândacii care mișuna ca la ei acasă pe toate străzile, in scări de bloc și urcând pe pereții acestora pana la ultimele etaje. Dacă rețin bine, unul dintre consilierii locali a pozat chiar in sediul primariei gândaci morți