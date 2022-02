FOTO ȘTIREA TA| „Vine vine primăvara”: Alba Iulia împânzită de tarabe pline de mărțișoare pentru ca albaiulienii să aleagă cele mai frumoase cadouri

Mai sunt câteva zile până la sosirea primăverii calendaristice, iar pregătirile sunt în toi. Vânzătorii și-au aranjat taberele cu mărțișoare pe Bulevardul Transilvaniei și în zona Mercur City Center, din Alba Iulia.

După cum ne-am obișnuit, și în acest an comercianții sunt prezenți într-un număr mare pentru ca cetățenii să aleagă cele mai frumoase mărțișoare pentru persoanele dragi.

Un cititor al ziarulunirea.ro a trimis pe adresa redacției câteva imagini în care prezintă mobilizarea comercianților pentru ca albaiulienilor să le fie la îndemână achiziționarea mărțișoarelor pentru doamne și domnișoare.

Potrivit legendelor, scopul purtării Mărţişorului este să-ţi apropii soarele, să-ţi dea ce-i stă în putere: frumuseţe, veselie şi sănătate, cinste şi iubire. Dăruind un mărţişor este ca şi cum ai dărui o fărâmă de soare.

Tradiţia spune că atunci când venea primăvara, oamenii obişnuiau să lege de copaci funii albe şi roşii, cu scopul de a alunga duhurile rele. Această măsura de precauţie era luată pentru a preîntâmpina orice fel de posibil dezastru care s-ar fi putut abate asupra florilor copacilor şi i-ar fi împiedicat să rodească.

In mod traditional, Martisorul se prinde in piept sau la mana inainte de rasaritul soarelui, in zorii zilei. Purtat la incheietura mainii sau in piept, snurul in firicele de alb si rosu capata semnificatii aparte. Albul semnifica masculinitatea, ratiunea si sobrul asociat masculinitatii, iar rosul simbolizeaza feminitatea, senzualitatea, iubirea, bucuria de a trai.

Femininul se imbina cu masculinul, vara se impaca cu iarna, caldura se intrepatrunde cu frigul creand o uniune perfecta, un simbol perfect. Un martisor… Impletirea albului si a rosului sugereaza si innoirea ciclului vietii. Cu toate acestea, unii etnografi sunt de parere ca sarbatoarea Martisorului reprezinta de fapt revenirea la viata a naturii dupa Marele Potop mentionat in Biblie.