FOTO ȘTIREA TA| Un nou magazin PEPCO în Alba Iulia. În decursul acestei luni, va fi deschis la Alba Mall

Lanțul de magazine PEPCO se extinde în Alba Iulia. Un nou magazin va fi deschis în Alba Mall, în luna septembrie a acestui an.

Pepco este de departe cel mai extins retailer activ pe zona de modă şi decoraţiuni din România. În 2018 a ajuns la un număr de peste 200 de magazine deschise în țara noastră. Pragul ajunge la 250 de magazine deschise în România în luna septembrie a acestui an. În Județul Alba, a fost deschis un astfel de magazin în anul 2014, pe Calea Moților, în zona Kaufland . Anul acesta, lanțul de magazine PEPCO va deschide un nou magazin în Alba Mall. În septembrie acesta va fi cu ușile deschise pentru cumpărători.

Retailerul de tip discount Pepco este parte a holding-ului african Pepkor care are o reţea de peste 3000 de magazine în 13 state din Europa, Africa, Australia și are circa 30.000 de angajaţi la nivel mondial. România este a doua cea mai importantă piaţă pentru grup după Polonia. În fiecare an, compania deschide 300 de magazine, dintre care 50 doar în România.