FOTO ȘTIREA TA| ”Învățătură de minte să-ți fie”! Un albaiulian s-a trezit cu mașina ridicată după ce a parcat într-un loc nepermis

FOTO ȘTIREA TA| Van Damme de Alba, somn inedit: S-a așezat în ușa unei farmacii din Municipiul Alba Iulia

Într-o farmacie, un bărbat a atras atenția trecătorilor prin gestul său neobișnuit de a se arunca pe jos în ușa unei farmacii. Imaginea a fost făcută publică pe o rețea de socializare.

„Tino…nino…cutremur in lumea empaticilor acestui idiot…haideti sariti cu telefoanele are nevoie de ambulanta,smurd,medicamente…..sau ceea ce il tine in viata….BAUTURA!!

Haideti sa-l ajutam!”, a transmis cetățeanul prin intermediul paginii de socializare.