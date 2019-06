FOTO/ ȘTIREA TA: Într-un oraș din Alba sunt 2 tipuri de străzi: unele cu gropi, altele cu trambuline

Într-un oraș din Alba sunt 2 tipuri de străzi: unele cu gropi, altele cu trambuline. ”Domnule primar!!! Faceți prostie după prostie… nu știu cât vă mai suportă câmpănarii!”

Călin Andreș, primarul orașului Câmpeni a primit o critică foarte dură, pe rețeaua de socializare, după ce a decis să monteze limitatoare de viteză la două treceri de pietoni situate la 200 de metri distanță una de alta, în apropierea spitalului, în ciuda faptului că pe stradă sunt porțiuni mari decopertate, iar mașinile oricum nu pot circula cu viteză.



Localnicul nemulțumit este chiar managerul unității medicale, care a postat poze, însoțite de următorul text:

”Ati montat trambuline pe strada care duce la spital, daca ati vazut ca cetatenii acestui oras le ocolesc ati pus politia sa ii amendeze… acum observ ca le-ati pus in asa fel incat sa nu le mai poata ocoli nimeni, ba mai mult la fiecare trecere de pietoni sa treaca peste 2 trambuline! 4 trambuline in nu mai putin de 200m!

Scopul? Pai am inteles ca aveti o oarecare frica de masini… sunteti suparat ca nu toata lumea va da prioritate cand iesiti cu masina din curte… motiv pentru care ati trantit o trecere de pietoni exact in fata casei cu trambulinele aferente de-o parte si de alta, al 2-lea motiv ar fi ca exista 2-3 indivizi care circula cu viteza noaptea si va trezesc din somnul destul de sensibil. Nu cred ca este cazul ca jumatate de oras+ toti oamenii bolnavi care merg la spital sa treaca peste trambulinele tale, doar pentru ca sunt 2-3 indivizi care nu stiu cum trebuie sa circule cu masina(si pentru care s-au inventat radare, o metoda mult mai eleganta de a-i potoli, fara a crea disconfort pentru restul cetatenilor); apropo am auzit ca sunt destul de scumpe… oare cat peste 100 milioane lei vechi au costat? (banii cetatenilor cheltuiti fara cap!)

Pana la urma in Campeni sunt 2 tipuri de strazi: unele cu gropi, altele cu trambuline. Nu te supara ca te intreb public dupa 4 mandate(de primar capabil-cum te crezi), spune-mi o strada din orasul asta pe care se poate circula pe intreg parcursul ei cu o viteza de 30km/h fara sa fii zdruncinat de trambuline sau gropi?!

Sa inteleg ca este o strategie de a limita viteza in oras? Strigi in gura mare ca nu sunt reparate drumurile nationale dar nu ai fost in stare sa repari nici putinele strazi pe care le ai in subordine… e greu? (O sa iti trimit intr-o zi poze cu drumurile asfaltate de primarii din comunele invecinate! In total sute de kilometrii (pe fonduri Europene), unii se pot lauda ca nu mai au drumuri de pamant in localitati!

Nu inteleg cum o strada reparata pe bani europeni are receptia lucrarilor facuta, dar la nu mai mult de 1 an de zile este plina de gropi!

Sa zicem ca un pacient ajunge mai tarziu cu 5 minute la spital din cauza traficului aglomerat pe care l-ai creat si datorita intarzierii se intampla o nenorocire… te poate da in judecata? Dar oamenii care isi rup masinile pe strazile administrate de tine?

Oricum de apreciat campanarii, atata intelegere si atata rabdare, atata calm… nu stiu ce pacate au facut mosii si stramosii nostri sa te meritam!”.