FOTO ȘTIREA TA: Capsula timpului “Romania 2118” și Parcul Unirii au rezistat doar patru luni de la inaugurare

La nici patru luni de la inaugurarea Parcului Unirii au început deja lucrările de reparație și de înlocuire a unor elemente deteriorate.

Dacă la începutul lunii ne erau semnalate elemente metalice ruginite din Parcul Unirii, luni, 25 februarie, mai mulți muncitori lucrau la înlocuirea plăcilor cu care au fost placate aleile.

“Chiar nu mai este nimic de calitate? După nici 3 luni de la inagurare Parcului Unirii, s-a și început schimbarea plăcilor cu care s-a placat parcul!! Voi ce părere aveți?”, a scris un cetățean pe facebook alături de câteva fotografii.

Nu departe de Parcul Unirii, în Șanțurile Cetății, un alt monument inaugurat în aceeași perioadă, a început să se degradeze.

“Uitați cum arată Capsula Timpului “Romania 2118”, după doar 4 luni de la inagurare!! Vineri, 30 noiembrie 2018, a fost inaugurata la Alba Iulia sculptura de bronz “Capsula Timpului Romania 2118”, in care au fost incluse mesajele a peste 200 de “romani remarcabili ai prezentului”, a scris un alt albaiulian pe rețeaua de socializare.

Proiectul “Capsula Timpului Romania 2118 – Centenarul romanilor de pretutindeni” a fost lansat de Liga Studentilor Romani din Strainatate si de Fundatia C.A.E.S.A.R., cu sprijinul Primariei Municipiului Alba Iulia.

Monumentul in forma de sfera, care “reprezinta globul pamantesc si milioanele de romani din intreaga lume”, a fost amplasat in Santurile Cetatii Alba Carolina, in lateralul Podului Unirii, in apropierea celor doua Catedrale si a Monumentului Unirii.

Oare cum o sa arate după câțiva ani?

