FOTO: Și banchetul Olimpiei Aiud, „Împreună pentru Robert”

Și banchetul Olimpiei Aiud, la final de tur, a fost tot sub egida „Împreună pentru Robert”. Echipierii formației din Liga a 4-a s-au strâns la Restaurantul „Capitol” din Aiud cu gândul la coechipierul lor Adrian Roman, portarul „olimpicilor” al cărui fiu, Robert a fost diagonsticat de curând cu lucemie, micuțul urmând să aniverseze mâine, în spital la Cluj-Napoca, sub tratament, împlinirea vârstei de 14 anișori.

Elevii lui Gabriel Cotoară au semnat un tricou pe care l-au dăruit lui Robert, în speranța că vor reuși să-i aducă bucurie în sufletul greu încercat. La finele primei părți a campionatului Olimpia se clasează pe poziția a 5-a în Liga a 4-a la finele turului, este lider la juniori A1 în Seria a 2-a după 12 victorii consecutive, juniorii Under 15 sunt pe locul a treilea, Juniorii C – la fel pe ultima treaptă a podiumului, iar Juniorii D ocupă locul secund, Olimpia având echipe înscrise în toate competițiile organizate sub egida AJF Alba, antrenori fiind Gabriel Cotoară, Remus Țălnar, Ion Ilie și Viorel Gâlea.

Ioan Demeter, președinte Olimpiei transmite pe această cale mulțumiri sponsorului principal Prebet Aiud, dar și Primăriei municipiului Aiud, Jox Spedition, Batson Construct, Miomar Universal, Casa Hațegan, dar și prietenilor Daniel Oprița Kis, Mircea Roșian, Traian Man și Ioan Fufezan. În urmă cu o săptămână, Olimpia Aiud a câștigat turneul caritabil din municipiu, în cadrul căruia s-au strâns pesta 10.000 de lei, sumă donată lui Adrian Roman.