FOTO| Serviciul Român de Informații, campanie pro-vaccinare: „Nu doare. În plus, salvează vieți”

Serviciul Român de Informații se alătură campaniei pro-vaccinare odată cu debutul celei de-a doua etape de imunizare împotriva noului coronavirus.

„Confirmăm, nu doare. În plus, salvează vieți”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a SRI, alături de o fotografie cu un angajat căruia îi este administrat serul.

Your browser does not support the video tag.

A doua fază din campania națională de vaccinare a început luni, 18 ianuarie, în toată țara. Persoanele incluse în a doua etapă de vaccinare anti-Covid sunt cele de peste 65 de ani, cele aflate în evidență cu boli cronice și angajații din domenii esențiale.

Medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare a anunțat că perioada pentru care pot fi făcute programări în cea de a doua etapă a campaniei de vaccinare ar putea fi extinsă pentru încă 20 de zile, astfel încât pe măsură ce se vor elibera locuri sistemul să le repartizeze celor înscriși pe platformă.