FOTO: Școala de Fotbal Valea Frumoasei Alba Iulia – învingătoare în turneul caritabil pentru copiii din Tanzania!

Școala de Fotbal Valea Frumoasei Alba Iulia a câștigat turneul Under 14 disputat în Cetatea Marii Uniri și dedicat strângerii de fonduri pentru copiii din Tanzania, mai precis din localitatea Mwandege din țara africană.

Clasamentul a fost următorul: 1. Școala de Fotbal Valea Frumoasei Alba Iulia (1-0 în finală), 2. CSM Unirea Roșu, 3. CSM Unirea Alb (3-1 în finala mică), 4. Valea Frumoasei Săsciori, 5. Unit Alba Iulia, 6. Performanța Ighiu

Cel mai bun jucător a fost Darius Tompi (Valea Frumoasei Alba Iulia), cel mai bun portar: Horațiu Niciu (Unirea Roșu) – acesta fiind în acest an cel mai bun portar al fazei finale a Cupei Satelor (evoluând pentru Livezile), iar golgheter: Bogdan Fereșteoaru (Unirea Alb).

Mâine, duminică, 10 decembrie, este un al doilea turneu, pentru seniori (peste 30 de ani), cu 5 formații (Slim Boys, Dani Ianc & Friends, Performanța Ighiu, BvB Alba Iulia, Deas Sasu Construct), ce se va disputa în sistem fiecare cu fiecare.

Două turnee de fotbal și o cină caritabilă se vor desfășura în Alba Iulia, din dorința de a sprijini copiii din Tanzania în a-și urma pasiunea.

Antrenorul Silviu Miron, cel care are la activ două acțiuni de voluntariat, ultima în vara acestui an, în țara din estul Africii, pentru a le împărtăși tinerilor de acolo din tainele “sportului rege”, este inițiatorul acestui eveniment de suflet. Acțiunea se desfășoară sub titulatura “Tanzania Charity Cup 2024. Adoptă o țară: Tanzania”, rezultând un demers de apreciat.Astfel, la baza sportivă “Fair Play” Alba Iulia (Colegiul “Horea, Cloșca și Crișan”) sunt prevăzute în weekend două competiții.

Sâmbătă, 9 decembrie s-a disputat un turneu dedicat copiilor sub 14 ani (născuți în 2010 și mai mici), cu 6 participante, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, CSM Unirea Alba Iulia Alb și Performanța Ighiu (grupa A), CSM Unirea Roșu, Unit Alba Iulia, Școala de Fotbal Valea Frumoasei Săsciori (grupa B).

Va fi amplasată o urnă în care jucătorii pot dona echipament (ghete, mănuși etc) și va avea loc și o licitație pentru tricoul de la FCSB al internaționalului Alin Toșca.

De asemenea, doritorii pot licita, în mediul online, până în 16 decembrie, pentru tricoul albaiulianului Nicolae Stanciu, de la Wuhan Three Towns.

La ambele turnee se vor oferi cupe, diplome de participare, medalii pentru primele 3 clasate, distincții pentru golgheter, cel mai bun portar și cel mai bun jucător. Taxa de înscriere este de 500 lei/ echipă. De asemenea, în 16 decembrie, ora 16.30, la Restaurantul Prestige este prevăzută o cină de binefacere pentru a sprijini copiii din Tanzania (prețul unui bilet este de 150 lei).

