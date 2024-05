FOTO | Șapte familii din comuna Ciugud sărbătorite la împlinirea a 50 de ani de căsătorie: Nuntași, „ceterași”, voia bună și armonie ca la sat

Șapte familii din comuna Ciugud sărbătorite la împlinirea a 50 de ani de căsătorie: Nuntași, „ceterași”, voia bună și armonie ca la sat

Șapte familii din comuna Ciugud au fost sărbătorite marți, 28 mai 2024, la împlinirea a 50 de ani de căsătorie, cu nuntași, „ceterași”, voia bună și armonie ca la sat.

”La Ciugud, a fost o zi dedicată familiei, iubirii și armoniei. Cu multă emoție am sărbătorit șapte familii din satele noastre care aniversează, în acest an, 50 de ani de căsătorie.

Stabilește imaginea reprezentativă

Le-am spus că sunt o inspirație pentru noi prin poveștile de viață pe care le au. Poate că drumul până aici nu a fost mereu lipsit de obstacole, dar au avut puterea să treacă cu demnitate, dragoste și înțelegere peste provocările pe care viața le-a pus în cale.

Am depănat amintiri, am râs sau am plâns de fericire, iar la final am scris împreună o nouă pagină din istoria comunității noastre. Nu au lipsit nuntașii, „ceterașii”, voia bună și armonia specifică oamenilor de la sat.

Acesta e de fapt SUFLETUL adevărat al Ciugudului, zidit din momentele în care suntem împreună o comunitate care își respectă trecutul, își prețuiește prezentul și își clădește trainic viitorul.

La mulți ani… frumoși, buni și binecuvântați, tuturor celor care cinstesc familia ca un izvor al vieții pe pământ!”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI