FOTO| S-a dat startul sezonului de vânătoare la căprior 2023. Anunțul președintelui AJVPS Alba

Sociologul Alin Tomuș, prelegere de Ziua Europei, la Târgu Mureș: La eveniment participă și Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe

Sociologul albaiulian Alin Tomuș va susține o prelegere în cadrul unui eveniment organizat de Ziua Europei la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Tema prelegerii lui Alin Tomuș este „Politici europene de digitalizare. Cum aducem administrația publică în era digitalizării?.

Pe parcursul acestui eveniment va susține o prelegere, pe tema principalelor provocări la adresa securității europene și impactul lor asupra securității naționale a României, și Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al României.

Conferința Internațională „Redefining European Security in a Post COVID 19 World” de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, organizată prin Jean Monnet Centre of Excellence in European Security and Disinformation in Multicultural Societies, va avea loc marți 9 mai, de la ora 10:00, în Aula Magna (strada Nicolae Iorga, nr.1).

Conferința reunește peste 40 de cercetători din țară și străinătate.

Participanți din România, Franța, Republica Moldova, Tunisia, Bangladesh, Liban, Polonia, Ucraina, Georgia, Albania vor analiza cele mai recente evenimente internaționale și felul în care acestea modelează viața de zi cu zi a societății contemporane.