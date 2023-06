FOTO: România, remiză uluitoare în Elveția în preliminarile Euro 2024, Mihăilă a salvat un punct! Nicolae Stanciu, la al 60-lea meci în „tricolor”

Opt talentați fotbaliști din Alba, de la cluburile Optimum Alba Iulia și Sportul Petrești (câte doi), Olimpia Aiud, CSȘ Blaj, Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Juniorul Aiud, au intrat în vederile Federației Române de Fotbal, după ce au trecut mai multe acțiuni de selecție la categoriile de vârstă Under 11, Under 12 și Under 13 și au fost prezenți la Govora, la ultima fază a acestei acțiuni, alături de cei mai buni jucători din țară la respectivele categorii de vârstă.

Este vorba despre David Ponoran (Optimum Alba Iulia, foto, golgheter județean la under 14), Ștefan Hetea (Olimpia Aiud) și Victor Oniga (CSȘ Blaj) – la Under 13, David Lazăr (Optimum Alba Iulia), Andrei Spulber (Școala de Fotbal Valea Frumoasei Săsciori) – la Under 12, Eduard Andone (Juniorul Aiud), David Cîndroiu și Vlad Dican (ambii Sportul Petrești) – la Under 11 (în fapt acele categorii pentru care nu se întocmesc ierarhii).

“Este bine pentru fotbalul din Alba să avem 8 jucători în selecționate care reunesc 6 județe. Aceștia vor rămâne într-o bază de date a FRF, urmând să fie monitorizați în timp”, a spus antrenorul Alin Hancăș, referent zonal din partea FRF la nivelul județului Alba și lector în cadrul Școlii Federale de Antrenori. Acesta este implicat la nivelul fotbalului juvenil din județ, activând la AJF Alba și ca antrenor la CSȘ Blaj și ACS Școala de Fotbal “Ioan Suciu” Blaj.

Acțiunea FRF, în fapt o detectare a talentelor timpurii, cuprinde peste 400 de tineri jucători, care au fost văzuți la lucru de antrenori și scouteri, în întâlniri care au opus 8 selecționate (7 regionale și una din capitală). Până a ajunge la Govora, au fost mai multe selecții, plecând de la județul Alba, apoi o selecționată Alba – Hunedoara, arealul cuprinzând și fotbaliștii proveniți din județele Caraș-Severin – Timiș, respectiv Gorj – Mehedinți, pentru a se contura efectivul la fiecare categorie competițională.