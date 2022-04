FOTO| Rezultate istorice pentru CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Balcanic de Marș: Ana Rodean a obținut aurul și Mihaela Acatrinei argintul

FOTO| Concursului Național ”Made for Europe”, organizat de IȘJ Alba, după o intrerupere de doi ani: Au fost înscrise 10 școli din județ

Inspectoratul Școlar Județean Alba a organizat în data de 1.04.2022 etapa județeană a Concursului Național ”Made for Europe”- ediția 2022. Concursul a fost găzduit de Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Alba Iulia și s-a bucurat de o reprezentare a proiectelor europene Erasmus+ și eTwinning derulate la nivel județean.

După o întrerupere de 2 ani, cauzată de pandemie, expoziția și concursul au fost pline de energia și entuziasmul elevilor și profesorilor coordonatori. La ediția din acest an, au putut participa elevi din unități de învățământ care au implementat proiecte cu finanțare europeană în anii școlari 2019-2020, 2020-2021.

La ediția din acest an, s-au înscris în concurs 10 unități de învățământ din județul Alba cu 17 produse realizate direct sau indirect de elevi, sub coordonarea cadrelor didactice, în cadrul unui număr de 13 proiecte.

Competiția a fost organizată pe trei categorii de vârstă: nivel preșcolar și primar – 3 participări, nivel gimnazial- 4 participări și nivel liceal- 10 participări.

Câștigătorii ediției din acest an sunt:

Nivel preșcolar și primar

Premiul I: Grădinița cu Program Prelungit ”Primii Pași” Aiud (”Iubește! Cunoaște! Protejează!”- 2020-1-HU01-KA229-078697_3)

Premiul II: Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cugir structura Grădinița cu Program Normal Vinerea (proiecte eTwinning-”Coding, Steam and Stories” și ”Travelling with fairytales”)

Nivel gimnazial

Premiul I: Școala Gimnazială ”Toma Cocișiu” Blaj (”Împreună reușim!”- 2018-1-RO01-KA101-048348)

Premiul II: Școala Gimnazială ”Toma Cocișiu” Blaj (”Împreună reușim!”- 2018-1-RO01-KA101-048348)

Premiul II: Școala Gimnazială Ciugud (”MY Smart School – distance learning educational methodologies and tools for teachers, students and school environments”- 2020-1-IT02-KA226-SCH-095487)

Premiul II: Școala Gimnazială ”Toma Cocișiu” Blaj (”Împreună reușim!”- 2018-1-RO01-KA101-048348)

Nivel liceal

Premiul I: Colegiul Național ”Lucian Blaga”Sebeș (”VALEURS EUROPEENNES PAR OUVRAGES NUMERIQUES”- 2018-1-BG01-KA229-047847_4)

Premiul I: Colegiul Național ”Lucian Blaga”Sebeș (”Competențe TIC prin practică europeană”- 2020-1-RO01-KA102-079342)

Premiul I: Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia (”COOLART-Noi competențe europene pentru artele spectacolului”- 2019-1-RO01-KA102-062817)

Premiul II: Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia ( ”Practice through Erasmus +, a chance to become European specialists”- 2020-1-RO01-KA102-079192)

Premiul II: Liceul Tehnologic Sebeș ( ”Mind your mind”- 2020-3-RO01-KA105-095126)

Premiul II: Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș (”VALEURS EUROPEENNES PAR OUVRAGES NUMERIQUES”- 2018-1-BG01-KA229-047847_4)

Premiul II: Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia ( ”Practice through Erasmus +, a chance to become European specialists”- 2020-1-RO01-KA102-079192)

Premiul II: Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Ciumbrud ( ”Formare inițială în context european pentru viitorii fermieri români”- 2019-1-RO01-KA102-062366)

Premiul II: Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni ( ”Mai multă mobilitate pentru mai multă calitate”- 2019-1-RO01-KA116-0619)

Premiul II: Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni ( ”Quality VET through Erasmus+”-2020-1-RO01-KA116-078603).

Evaluarea produselor finale participante la concurs s-a realizat de către Comisia județeană de evaluare pe baza criteriilor de jurizare din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a Concursului național „Made for Europe” – valabil pentru anul școlar 2021-2022, elaborat de Ministerul Educației.

Felicitări tuturor participanților și succes celor care vor reprezenta județul Alba la etapa națională a concursului, la Târgoviște, 26 – 30 aprilie.

