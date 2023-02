FOTO| Reabilitarea Liceului Teoretic și construirea unei baze sportive în Teiuș: Care este stadiul lucrărilor

Legenda Dragobetelui: Fetele si băieții se întâlnesc pentru ca iubirea lor să tină tot anul, precum a păsărilor ce se „logodesc” în acestă zi

Povestea Dragobetelui sau legenda lui Dragobete: O legendă spune ca Dragobetele, fiul Dochiei, era zeul dragostei si al bunei dispozitii. Acesta mai era numit Cap de Primavara sau Cap de Vara si era identificat cu Cupidon, zeul iubirii in mitologia romana, si cu Eros, corespondentul acestuia in mitologia greaca.

Un alt nume al sau era Navalnicul, fiind perceput ca un fecior frumos si iubaret nevoie mare, care le face pe tinerele fete sa-si piarda mintile. Un fel de Zburator metamorfozat apoi de Maica Domnului intr-o floare.

La daci, era zeul ce oficia la inceputul primaverii nunta tuturor animalelor. In mitologia greaca, pasarile erau privite ca mesagere ale zeilor, „pasare” in greceste insemnand „mesaj al cerului”, iar in timp aceasta traditie s-a raspandit si la oameni.

In lumea satul ui romanesc, pina la jumatatea secolului 20, el era sarbatorit la 24 si 28 februarie sau la 1 si 25 martie, potrivit cercetatorului Ion Ghinoiu, autorul volumului „Zile si mituri”.

De Dragobete, fetele si baietii se intalnesc pentru ca iubirea lor sa tina tot anul, precum a pasarilor ce se „logodesc” in acesta zi.

Dragobetele este si un zeu al bunei dispozitii de ziua lui facandu-se petreceri (fara indecentele evenimentelor similare din zilele noastre), iar de acolo porneau de multe ori viitoarele casnicii.

Dupa modelul zburatoarelor, fetele si baietii se întâlneau sa sarbatoreasca Dragobetele, pentru a ramine indragostiti pe parcursul intregului an.

Daca vreamea era favorabila, ei se adunau in cete si ieseau la padure haulind si chiuind, pentru a culege primele flori ale primaverii: ghiocelul si brindusa. Din zapada netopita fetele isi faceau rezerve de apa, cu care se spalau la anumite sarbatori din timpul anului.

Legenda Dragobetelui spune ca acesta s-a numit initial Dragomir, simbolizand zeul iubirii, fiind considerat copilul Babei Dochia.

Desi localnicii sunt de parere ca Dragobetele oficia din ceruri casatoriile intre nevorbitoare, cu timpul legenda a luat o alta intorsatura, Dragobetele semnificand venirea primaverii si trezirea naturii la viata.

Legenda Dragobetelui spune ca toti aceia care au participat la petreceri in aceasta zi erau feriti de boli, fiind foarte sanatosi. Credintele populare sunt de parere ca de Dragobete gospodarii primeau binecuvantarea cereasca a Zeului Iubirii, oferindu-le bunastare si belsug in case si gospodarii.

Legenda Dragobetelui mai spune ca apa de pe fragi avea proprietati magice. Aceasta trebuia stransa si folosita de catre fetele nemaritate, facandu-le mai frumoase ca niciodata, atragand privirile baietilor.

De Dragobete fiecare roman serbeaza dragostea, fiind mai atenti unul cu celalalt, daruind persoanei iubite cele mai frumoase cadouri.

Legenda Dragobetelui a fost de-a lungul timpului subiectul unor referate. Elevii întocmeau câte un referat despre mitul care spune că băieții și fetele se întâlnesc în 24 februarie pentru ca iubirea lor sa țină tot anul, precum a păsărilor ce se „logodesc” in acesta zi.

