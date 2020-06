FOTO| Primarul Dorin Nistor, întâlniri maraton la Guvernul României. Sebeșul cere sprijin primului ministru pentru investiții în sănătate și infrastructură

În cursul zilei de marți, 23 iunie 2020, primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a solicitat o întâlnire de lucru premierului Ludovic Orban, pentru a obține sprijin în realizarea celor mai importante proiecte de investiții pe care Sebeșul are toate premisele să le demareze: construirea unui nou corp de spital, construirea terminalului intermodal la Sebeș, identificarea unei soluții pentru centura ocolitoare Petrești – sens giratoriu strada Augustin Bena, amenajarea a două baze sportive, amenajarea ștrandului și, nu în ultimul rând, repunerea în valoarea a Parcului Arini, care necesită o intervenție la amenajarea hidrologică a Lacului de acumulare Sebeș Sud, acolo unde lucrările au fost sistate și au generat o degradare a malurilor râului Sebeș.

“În primul rând, am susținut importanța construirii unui nou corp de spital, la Sebeș, de care să beneficieze atât comunitatea locală, cât și locuitorii zonelor limitrofe. Am abordat și tema deja cunoscută a proiectului de infrastructură privind construirea terminalului intermodal de la Sebeș, demers susținut de partenerii de la ADR Centru și de toți agenții economici care desfășoară activități industriale în zona noastră și care au condus la prestigiul economic al orașului nostru. În plus, am înaintat un memoriu pentru a arăta situația cu care ne confruntăm la limita Parcului Arini, datorită sistării lucrărilor de amenajare hidrologică a Lacului de acumulare Sebeș Sud și am explicat că s-a înregistrat o degradare a malurilor râului Sebeș, care își pune amprenta în mod nefavorabil asupra zonei de agrement pe care ne dorim să o dezvoltăm. I-am explicat domnului Ludovic Orban că ne-am propus să redăm comunității locale și turiștilor, care aleg să pornească la drum de la poalele Transalpinei, unul din cele mai frumoase parcuri naturale din zonă, care se întinde pe o suprafață de peste 12 hectare, pe malul râului Sebeș”, a declarat primarul Dorin Nistor.

Agenda administrativă a primarului Dorin Nistor a inclus, miercuri, 24 iunie 2020, și întâlniri la Ministerul Finanțelor Publice, la Ministerul Transporturilor, precum și la Compania Națională de Investiții, pentru a detalia cele mai importante aspecte referitoare la proiectele menționate. Solicitarea înaintată ministrului finanțelor, Florin Cîțu, vizează obținerea unui sprijin pentru echilibrarea bugetului local al Municipiului Sebeș, prin atragerea de noi resurse necesare pentru derularea proiectelor de investiții, având în vedere că, pe fondul contracției sectoarelor din economia privată, se estimează o diminuare a cotelor defalcate din impozitul pe venit până la finele anului, la care se adaugă și neîncasarea, în cursul anului 2019, a cotelor defalcate din impozitul pe venit repartizat Municipiului Sebeș.