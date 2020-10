FOTO| Prima tranșă de laptopuri, pentru școala dintr-un sat din Alba: O pensiune a oferit 2 nopți de cazare și tur ghidat donatorilor

Prima tranșă de laptopuri donate din toată țara, pentru elevii din sat, a sosit la pensiunea Casa Petri din Roșia Montană.

Pensiunea pune la bătaie 2 nopți de cazare gratuită și tur ghidat, ofertă valabilă anul viitor, în sezon, contra laptop funcțional. Necesarul școlii este de 8 laptopuri, nu neapărat noi, dar în stare să susțină o transmisie live cu webcam și rularea aplicațiilor gen Teams sau google classroom, ce ar putea fi folosite pe timpul scenariului galben.

„Au sosit la Roșia laptopuri din toată țara, pentru școala din sat. Aceasta este una din camerele unde o să oferim cazare celor ce au dat la schimb un laptop, dar a devenit pentru moment un mic centru IT.

Mihai, Andi , Valer și Andrei instalează sistemele de operare, aplicațiile necesare si configurează userii elev și profesor. Monica și Rucsandra inventariază și etichetează fiecare laptop. Georgiana și Darius verifică webcamurile, microfon și sunet. Claudia a făcut un formular ce a fost completat de toți diriginții și analizăm cazurile la care o să ajungă laptopurile și unde mai e nevoie.

Vrem să ducem mâine prima tranșă de laptopuri la școala din sat.

După cum vedeți această cauză nu mai ține doar de noi ci a devenit o cauza a unei mici comunități din Roșia. Vedem că împreună suntem mai puternici așa că am decis să ne organizăm într-un un mic grup de inițiativă locală numit RosiaMontana.Community, în speranța că vom reuși să ducem această cauză la bun final și că o să mai facem și altele împreună.

Am pornit de la un apel de 10 laptopuri, dar am primit mult mai multe. Asta ne-a dat curaj să cercetăm problema și am realizat că nevoile sunt mult mai multe și mai variate, pe lângă profesori am identificat și mulți copii ce nu au dispozitive pentru școala online.

Ne-au contactat și cei de Cabana Piatra Corbului – Roșia Montană și vor să ofere și ei cazare în schimbul unui laptop, pentru școala din Roșia, ceea ce ne face să ținem oferta activă:

Oferim 2 nopți de cazare și un tur ghidat pentru un laptop funcțional ce suportă minim windows 8 (necesar pentru a rula aplicațiile școlii). Ne puteți contacta în privat sau Adrian Petri 0743188186 sau Claudia 0731383333″, au scris cei care au inițiat proiectul, pe facebook.