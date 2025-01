FOTO | Povestea unui tânăr din Alba care a transformat provocările în puterea de a inspira prin sportul adaptat: „Speranța începe cu fiecare dintre noi. Hai să construim împreună o lume mai bună”

Cătălin Bera, un tânăr din Sebeș a înființat asociația „Aripi de Speranță – Sport pentru Fiecare” cu scopul de a oferi celor din comunitate șansa de a depăși limitele impuse de condițiile fizice. Prin sportul adaptat, el își dorește să sprijine și să motiveze toate persoanele care simt că și-au pierdut speranța.

Într-o postare pe pagina de Facebook, Cătălin a expus puțin din povestea sa, dar și modul în care a ajuns să înființeze asociația. Cu o viață în care a întâmpinat destule provocări, tânărul nu și-a pierdut speranța și își dorește să fie alături de cei care simt că nu mai pot continua.

„Salut! Eu sunt Cătălin Bera, fondatorul asociației „Aripi de Speranță – Sport pentru Fiecare”, iar astăzi vreau să împărtășesc cu voi o parte din povestea mea.

Viața mi-a oferit multe provocări. De multe ori, am simțit că drumul meu era blocat, că limitele erau prea mari, iar obstacolele imposibil de depășit. Sportul nu a fost mereu parte din viața mea. Nu am regăsit de la început sportul adaptat, și poate tocmai de aceea, în unele momente, mi-a fost mai greu. Însă, când am descoperit ce înseamnă cu adevărat să faci mișcare, să te bucuri de fiecare pas, de fiecare mic progres, am înțeles că sportul este mai mult decât o activitate fizică. Este un mod de a-ți regăsi speranța, de a-ți depăși limitele și de a te conecta cu alți oameni.

În momentele mele grele, au fost oameni care au crezut în mine, care au fost acolo să mă sprijine și să-mi amintească să nu renunț. Ei au fost pentru mine speranța de care aveam nevoie. Fără ei, poate nu aș fi reușit să merg mai departe. Și acum simt că a venit rândul meu să ofer aceeași speranță altora.

Așa a luat naștere asociația „Aripi de Speranță – Sport pentru Fiecare”. Este modul meu de a da înapoi ceea ce am primit și de a crea un loc în care oamenii să se simtă sprijiniți, motivați și inspirați. Vreau ca această asociație să fie mai mult decât o comunitate, vreau să fie un punct de plecare pentru cei care, poate, simt că nu mai pot continua. Să fie un loc în care fiecare își poate descoperi aripile și poate învăța să zboare spre visurile lui.

Sportul înseamnă mai mult decât sănătate fizică. Înseamnă încredere, curaj, disciplină și comunitate. Iar când faci parte dintr-o astfel de comunitate, fiecare zi devine mai ușoară, fiecare pas mai sigur, iar speranța prinde aripi.

Dacă și tu crezi în puterea speranței și în ceea ce putem construi împreună, te invit să fii alături de noi! Prin fiecare gest, fiecare mesaj sau distribuire, putem aduce mai aproape visul unei lumi în care nimeni nu este lăsat în urmă. Împreună putem face ca speranța să devină realitate.

Mulțumesc tuturor celor care au fost pentru mine un sprijin și o sursă de inspirație. Acum, prin această asociație, vreau să duc mai departe această energie pozitivă și să ofer și altora șansa de a-și descoperi puterea interioară.

Speranța începe cu fiecare dintre noi. Hai să construim împreună o lume mai bună!” a scris Cătălin Bera pe pagina de Facebook.

