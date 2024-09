FOTO | Povestea unei tinere din Alba, MODEL pentru cei care doresc să urmeze o carieră în armată: Bianca, exemplu de militar și sportiv dedicat

Povestea unei tinere din Alba, MODEL pentru cei care doresc să urmeze o carieră în armată: Bianca, exemplu de militar și sportiv dedicat

Povestea Biancăi Venter-Molnar, sergent la Batalionul 53 Geniu „Scorilo” din Deva, este una a curajului, a ambiției și a determinării. De la o vârstă fragedă, Bianca a fost atrasă de ideea de a aduce o contribuție reală și semnificativă în lume, iar armata i-a oferit terenul perfect pentru a-și îndeplini acest vis. Cu o dorință arzătoare de a (se) instrui și de a face parte dintr-o comunitate care împinge mereu limitele, a decis să urmeze o carieră militară.

Calea pe care a ales-o nu a fost una ușoară. S-a lovit de provocări de la bun început, cum ar fi adaptarea la un mediu preponderent masculin și rigorile vieții cazone. Dar, în loc să fie descurajată, a făcut față cu brio acestor provocări care au făcut-o și mai puternică, pregătind-o pentru drumul plin de realizări ce avea să urmeze.

Trecerea de la soldat/gradat profesionist la subofițer a venit ca un pas natural pentru Bianca. Nu a fost doar o ascensiune profesională, ci și un moment în care și-a dorit să-și asume responsabilități mai mari și să crească. Cu ambiție și dedicare, a urmat cursurile Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri „Basarab I”. Aici, a muncit din greu, nu doar pentru a învăța, ci și pentru a-și dezvolta abilitățile de lider, gata să inspire și să ghideze alți militari.

„Experiența acumulată la școală a fost esențială pentru mine,” mărturisește ea. „Nu doar că am învățat teorie și practică, dar am construit o bază solidă care m-a pregătit pentru tot ce urma. M-a ajutat să mă integrez mai bine în cadrul armei Geniu, unde m-am dedicat nu doar adaptării la noul rol de subofițer, ci și dezvoltării competențelor necesare acestei arme complexe.”

Un moment de mare mândrie în cariera ei a fost absolvirea ca șef de armă pe arma Geniu. Această realizare nu a fost doar o confirmare a competențelor, ci și o recunoaștere a muncii și dedicării sale.

Pe lângă cariera militară, Bianca a avut mereu o pasiune pentru sport, în special pentru atletism, o moștenire prețioasă de la tatăl ei. A excelat în proba de marș, unde, la numai 22 de ani avea deja trei medalii de aur cucerite în cadrul Campionatelor Naționale de 10 kilometri Marș. Competițiile internaționale la care a participat, reprezentând România cu mândrie, au fost experiențe definitorii. Acestea i-au întărit disciplina și i-au dovedit că poate face față oricărei provocări, fie ea fizică sau mentală, transformând sportul de performanță într-un aliat puternic al carierei sale militare.

„Este un sentiment de nedescris acela de a-ți reprezenta țara la competițiile sportive internaționale, dar provocările au fost multe, neavând condiții atât de bune de antrenament – alergam și la -16 grade, pe distanțe de 14-16-18 km-. Când vedeai timpii celorlalte concurente știai că sunt foarte bine pregătite.”

Bianca știe că echilibrul este cheia succesului. În ciuda unui program încărcat, ea își găsește timp pentru familie, pentru plimbări și pentru muzică, surse simple dar esențiale de energie. Cu sprijinul celor dragi, reușește să fie dedicată atât în viața profesională, cât și în cea personală.

„Nu spun că este ușor să le fac pe toate, dar așa am fost educată și formată, să văd mereu partea bună a lucrurilor. Muncesc, mă relaxez antrenându-mă, iar în viața personală am parte de o familie unită, care mă ajută să trec peste orice greutate. Am un soț extraordinar care mă sprijină și mă învață multe lucruri, mai ales în plan profesional, fiind și el cadru militar, ofițer.”

Bianca Venter-Molnar reprezintă astfel un exemplu de militar și sportiv dedicat, care îmbină cu succes disciplina, profesionalismul și pasiunea, devenind un model pentru tinerii care doresc să urmeze o carieră în armată.

Îi urăm și noi mult succes în continuarea carierei sale militare și sportive, putere de a depăși orice provocare și de a continua să inspire prin exemplul ei de determinare, ambiție și dedicare.

Text: Marcel Vișa

Foto: Arhiva personală

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI