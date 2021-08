FOTO| Polemici între șoferi și pietoni iscate de o fotografie: „Uite aşa vedem noi dimineaţa, iar voi vă aruncaţi pe trecere”

Un şofer din Cluj îi ia la rost pe pietonii care apar brusc în faţa maşinilor, fără să se asigure, riscând şi accidente grave, chiar cu pierderi de vieţi omeneşti. Opinia sa a stârnit discuţii aprinse în mediul online.

„Uite aşa vedem noi şoferii dimineaţa când ne deplasăm de la punctul A la punctul B, iar voi vă aruncaţi pe trecere. Trecerea de pietoni nu îţi dă superputeri. Învaţa să traversezi, învaţă să te asiguri. Este nevoie de educaţie pentru pietoni. Zi frumoasă să aveţi”, e mesajul postat pe un grupul de Facebook. Nu a durat mult şi au apărut şi comentariile. Unele pro, altele contra. „Nu este obligat pietonul să se asigure la trecerea de pietoni semaforizată când are verde”, a scris cineva. „Şi dă vine unul ameţit bine la volan sau cu un preinfarct tu tot treci că e verde şi îţi permite culoarea? Sau vine Salvarea, Poliţia şi e pe urgenţă, dar tu treci că ai dreptul… Bravo inteligenţă!. Mai învată pentru că doar culoarea verde nu iţi asigură viaţa”, a reacţionat un altul.

„Oameni buni, în primul rând toţi suntem pietoni, abia apoi o parte dintre noi sunt şi şoferi, motociclişti etc. Mi se pare de bun simţ ce a scris omul. Sunt situaţii în care până şi cel mai atent şofer poate fi orbit, poate să dea noaptea de un pieton grăbit îmbrăcat în negru etc. La orele de educaţie civică ţin minte că ne învăţa diriga să ne oprim, să ne asigurăm şi abia apoi să trecem strada. Nu poţi ca pieton să treci arogant fără să arunci un ochi pe stradă de parcă eşti ceva superman şi cu drepturi nemărginite şi 0 obligatii. Dacă te arunci pe trecere în grabă în faţa unei maşini care e la 4 metri de trecere cu 30km/h, moral şoferul chiar nu are nic o vină”, a adăugat altcineva.

sursa foto: Cristi Criss / Facebook