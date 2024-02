FOTO Plutonier POPA Ioan, de la ISU Alba, desemnat pompierul anului 2023 la nivelul inspectoratului. Rezultate de excepție la misiuni și activități

Plutonier POPA Ioan, de la ISU Alba, desemnat pompierul anului 2023 la nivelul inspectoratului. Rezultate de excepție la misiuni și activități

Plutonier POPA Ioan din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia a fost desemnat pompierul anului 2023 la nivelul inspectoratului.

”Pe parcursul anului anterior, și nu numai, acesta a obținut rezultate de excepție și a dat dovadă de implicare și profesionalism în toate activitățile și misiunile încredințate.

Printre cele mai importante sunt următorele:

– locul I la Campionatul European TFA Germania Munchengladbach (Cel Mai Puternic Pompier)– individual, categoria sub 30 ani;

– locul I la Concursul „CEL MAI PUTERNIC POMPIER” organizat de ISU Brașov la categoria sub 30 ani, subofițerul fiind desemnat ”Cel mai puternic pompier din România” la general;

– locul I la Competiția Internațională „Scări” organizată de ISU Satu Mare: individual, categoria sub 30 ani;

– Calificare la faza națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență proba ”Duel”

Sincere felicitări și mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

