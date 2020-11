FOTO| Plase întregi cu alimente și mobilier nou pentru o familie în nevoie de ajutor, din Alba Iulia! ,,Vă mulțumesc din suflet”

O femeie cu suflet mare a venit în ajutorul unei familii cu un apel umanitar pentru persoanele care pot ajuta fie cu alimente, fie cu bani pentru achiziționarea unui frigider sau hăinuțe și încălțăminte pentru băiețel, a căror rezultate nu au întârziat să apară.

,,Oameni care schimba vieți! Cu ceva timp în urma, am aflat despre o familie care se afla în dificultate și-am decis, cu ajutorul vostru, sa o ajut. Asa, am ajuns în casa familiei Odobescu, niște oameni cu frica de Dumnezeu, de o simplitate cum rar mai întâlnim în zilele noastre. Sunt doi părinți, cu probleme de sănătate, ce au un băiat de 9 ani și care trăiau din 1400 lei pe luna și o chirie de 500. La prima vizita, i-am întrebat, cum se descurca și ce ce ii pot ajuta. Mi-au spus ca ei o duc bine, deși doar Dumnezeu, le înțelegea „binele”. Am văzut ca au un frigider defect și-am decis, sa scriu despre ei, sperând c-am sa găsesc pe cineva care le poate dona un frigider. De la frigider nou, am ajuns la schimbat tot interiorul apartamentului,in doar câteva zile.

Deși nu pot scrie despre oamenii ce m-au ajutat(m-au rugat sa rămână anonimi) nu pot sa nu le spun, ca au schimbat radical viata unei familii. Zilele trecute, am aflat despre ProBusiness Clean Solution , ce și-au oferit gratuit ajutorul în igienizarea finala a apartamentului.

Ziarul Unirea, a distribuit postarea mea inițială, asa au reușit și cei de dincolo, sa sara în ajutorul acestei familii și sa termin într-un asa scurt timp. Pozele sunt înainte și după. VA MULȚUMESC DIN SUFLET TUTUROR CELOR CARE ATI PARTICIPAT!!!!! Am sa postez despre următoarea familie, pentru cei care vor sa ajute, ma găsiți la 0753467330,” a scris inițiatoarea acestui apel umanitar, transmițând mulțumiri tuturor celor implicați.