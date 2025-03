FOTO | Peste 43 de tone de ambalaje din plastic, aluminiu și sticlă, reciclate și transformate în fapte bune de Roboțelul Binelui: Campania derulată de Crucea Roșie Alba a împlinit un an

Peste 43 de tone de ambalaje din plastic, aluminiu și sticlă, reciclate și transformate în fapte bune de Roboțelul Binelui: Campania derulată de Crucea Roșie Alba a împlinit un an

Peste 43 de tone de ambalaje din plastic, aluminiu și sticlă au fost reciclate și transformate în fapte bune, în cadrul primului an al campaniei umanitare și de mediu „Roboțelul Binelui”, derulată de Crucea Roșie Română Filiala Alba cu sprijinul Star Assembly, Star Transmission și Envipco.

Inițiativa, unică în România, presupune educarea cetățenilor pentru a se implica în proiecte umanitare, dar și în reciclarea ambalajelor de băuturi prin intermediul unor roboței, amplasați în Alba Iulia, Cugir și Sebeș. Campania presupune că pentru fiecare ambalaj reciclat, Star Assembly și Star Transmission donează Crucii Roșii Române Filiala Alba suma de 1 Euro.

Devenit deja un prieten al celor care vor să facă fapte bune și să protejeze mediul, „Roboțelul Binelui” este un roboțel reciclator care are puterea de a transforma deșeurile – ambalajele de băuturi din plastic, sticlă și aluminiu – în fapte bune. Roboțelul este de fapt o stație automată inteligentă de colectare selectivă, furnizată gratuit de compania Envipco.

În total, în primul an al campaniei „Roboțelul Binelui” au fost reciclate 43,7 tone de ambalaje, respectiv 37,9 tone de sticlă, 5,3 tone de plastic, 0,5 tone de aluminiu, iar aceste cantități au fost preluate spre reciclare de operatorul de salubritate Asocierea RER Vest – RETIM și au ajuns apoi la companii specializate în reciclare.

„După un an de când am lansat „Roboțelul Binelui” suntem impresionați de modul în care s-au implicat cetățenii în această campanie. Faptul că am reușit să transformăm reciclarea într-un mijloc de ajutor real pentru cei care au nevoie de sprijin este o dovadă clară a ceea ce putem realiza atunci când ne unim forțele. Le mulțumim tuturor celor care au arătat că fiecare mic gest contează, iar atunci când acționăm împreună, putem face diferența.

Fiecare ambalaj reciclat a devenit mai mult decât un simplu gest de protejare a mediului, a devenit o adevărată faptă bună, care ne ajută să strângem banii necesari pentru acțiuni umanitare, acțiuni de mediu, intervenții la dezastre sau campanii de educație pentru sănătate și prim ajutor. Le mulțumim din tot sufletul tuturor celor care au adus ambalaje la Roboțelul Binelui și îi așteptăm și pe alți cetățeni să ni se alăture în această campanie. Fiecare gest contează, iar fiecare faptă bună adună energie pozitivă pentru viitorul nostru.

De asemenea, mulțumim companiilor Star Assembly, Star Transmission și Envipco pentru parteneriatul solid și susținerea importantă în dezvoltarea unor proiecte și programe atât de frumoase și benefice pentru comunitatea județului nostru”, a spus Adrian Ionel Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

„Roboțelul Binelui” este o campanie umanitară și de protejare a mediului, unică în România, implementată de Crucea Roșie Română Filiala Alba. În cadrul campaniei, au fost amplasate trei puncte de colectare: Alba Iulia – zona Casa de Cultură a Sindicatelor, Sebeș – zona Piața Agro-Alimentară și Cugir – în zona Parcare UM Cugir și stația autobuz strada 21 Decembrie 1989 Cugir.

Aici, prin intermediul unor RVM-uri, oferite de Envipco, „Roboțelul Binelui” transformă deșeurile în fapte bune. La punctele de colectare pot fi aduse inclusiv ambalaje de băuturi care nu au sigla SGR sau etichetă.

