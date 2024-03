FOTO Peste 120 de pomi, plantați pe DJ 704, între Cugir și Vinerea. Se amenajează spațiile verzi de-a lungul infrastructurii rutiere recent modernizată

Peste 120 de pomi, plantați pe DJ 704, între Cugir și Vinerea. Se amenajează spațiile verzi de-a lungul infrastructurii rutiere recent modernizată

Peste 120 de pomi vor fi plantați zilele acestea pe DJ 704, între Cugir și Vinerea. Recent asfaltat, modernizarea drumului continuă cu amenajarea spațiilor verzi create de-a lungul infrastructurii rutiere, scrie cugirinfo.ro



De săptămâna trecută, Primăria Cugir prin Serviciul Public de Gospodărire Locală a lucrat la pregătirea terenului, s-a completat cu sol nutritiv și s-a însămînțat cu gazon și s-a început plantarea pomi în zonele verzi care permit acest lucru.

S-a optat pentru pomi ornamentali Photonia x Fraseri – Red Robin pentru a contribui la un efect vizual plăcut și relaxant, dar și pentru alte caracteristici, respectiv: au frunziș atractiv roșu-verde, rezistă la condiții de lumină în soare, rezistență la frig până la -15 grade celsius, are înalțimea la maturitate 2 – 4 metri, are perioada de înflorire lunile aprilie – mai, are o creștere rapidă și viguroasă și este adaptabil la divesele tipuri de sol.

”Cetățenii sunt rugați să manifeste apreciere față de mediul înconjurător și față de natură, pentru ca toți sa trăim într-un mediu mai curat și mai puțin poluat.

Atragem atenția asupra faptului că întreaga zonă este monitorizată video, iar orice eventuale distrugeri vor fi sancționate cu amenzi!”, au transmis reprezentanții administrației locale.

