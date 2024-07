FOTO | Peste 100 de elevi din Alba, excursie memorabilă în Parcul Dynamis și alte locații, organizată de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

Peste 100 de elevi din Alba, excursie memorabilă în Parcul Dynamis și alte locații, organizată de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

La sfârșitul lunii iunie, peste 100 de elevi din județul Alba au trăit o experiență memorabilă în excursia organizată de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, în parteneriat cu HEKS/EPER România.

În prima parte a zilei, tinerii au explorat trasee de dificultate ridicată din Parcul Dynamis din Alba Iulia, unde și-au testat capacitatea de a depăși provocări fizice și mentale. Înfruntându-și temerile, unii elevi au demonstrat o perseverență și un curaj remarcabile. În acest context, participanții au avut ocazia de a se cunoaște mai bine, de a-și împărtăși experiențele și de a învăța unii de la alții.

Efortul susținut le-a fost răsplătit cu distracție și noi provocări. La Pensiunea Drumul Dragostei, elevii s-au răcorit cu înghețată la piscină, au luat masa de prânz și au făcut planuri de viitor. Le-au fost puse astfel la încercare creativitatea, abilitățile de colaborare, muncă în echipă și vorbitul în public. Spre exemplu, împărțiți pe echipe au ales să reprezinte grafic experiențele pentru care se simt recunoscători din perioada gimnaziului sau să creeze o planșă cu imagini, citate și profesii reprezentând visele și aspirațiile lor.

În mijlocul tinerilor s-a aflat și Augustin Vâlcu, National Sales Manager in cadrul NextGen Communications, care a vorbit despre alegerea profesiei potrivite, ce avantaje sunt pentru cei care aleg să lucreze în vânzări pentru o companie importantă în domeniul telecomunicațiilor sau cum se desfășoară practic un interviu de angajare.

„Participarea la această excursie a fost o experiență minunată. Activitățile din Parcul de Aventură ne-au ajutat să ne testăm și uneori să ne depășim limitele, iar atelierele ne-au oferit șansa de a fii creativi, de a râde, de a visa mai încrezători la viitor”, a spus la finalul zilei, Emil Derab.

Proiectul „Labour-market inclusion for young adults in Romania” are ca obiectiv sprijinirea tinerilor pentru continuarea educației și facilitarea integrării lor pe piața muncii, respectând nevoile și potențialul fiecăruia și este implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Inspectoratul Județean Școlar Alba și Școlile Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Ighiu, „Ioan de Hunedoara” din Sântimbru, „Axente Sever” din Aiud, respectiv Liceul Tehnologic din Sebeș, Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” și Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia.

