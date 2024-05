FOTO: Peste 10 kilometri de drum urmează să fie modernizat în Roșia Montană: Primăria a primit undă verde din partea APM Alba

„Foarte recent am semnat actul adițional, la Ministerul Dezvoltării, care ne-a suplimentat sumele după 3 ani de avize, din partea Ministerului Culturii, am reușit într-un final să întocmim planul urbanistic zonal. A fost întocmită și documentația DALI. Acum semnând și actul adițional, conform condițiilor cerute, fiind în zonă de patrimoniu, o parte dintre el, venind cu cerințe suplimentare, valoarea proiectului a crescut. Am făcut solicitare de suplimentare, am reușit să o obținem, o valoare totala de 22 de milioane. Urmează să lansăm licitația pentru execuție. Comunitatea chiar nu mai credea, deoarece să stai trei ani de zile pentru aviz de la cultură, trecând prin 9 comisii, cetățenii și-au pierdut speranța. Ei vor să vadă utilajele pe teren în cel mai scurt timp, deoarece ei așteaptă din 2018 și suntem în 2024. Însă niciodată nu e prea târziu și sunt sigur că ei vor fi bucuroși,” a declarat Eugen Furdui, primarul Roșiei Montane, pentru ziarulunirea.ro.

Starea actuală a drumurilor este una necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației în condiții normale, cu defecțiuni ale suprafeței de rulare și ale complexului rutier frecvente și pe suprafețe extinse. Conform documentației, următoarele drumuri urmează să fie modernizate: Drumul comunal DC 146, își are începutul tronsonului proiectat în centrul istoric Roșia Montană, zona Casina, și sfârșitul tronsonului proiectat în satul Gârda Bărbulești, având o lungime proiectată de 3,15 km. Drumul local Coasta Henții, pornește din dreptul malului stâng al Văii Abrudului din satul Coasta Henții și urcă pe versanții abrupți ai dealului Coasta Henții și Dăroaia, având o lungime proiectată de 2,10 km. Drumul local Hondru Curături – Tronson I, pornește din dreptul malului stâng al Văii Abrudului și după aproximativ 200 m se bifurcă, o ramură (dreapta) urcă pe versanții abrupți ai dealului Curaturi, până în zona de izvoare a Văii Uliului, până la limita administrativă cu orașul Câmpeni, iar cealaltă ramificație (stânga) urcă pe versanții abrupți ai dealului Curaturi, aproape de limita administrativă a orașului Câmpeni, având o lungime proiectată de 3,95 km. Citește și: Două drumuri locale din comuna Bucium urmează să fie modernizate: Licitația de peste 3,2 milioane de lei, lansată pe SEAP Drumul local Hondru Curături – Tronson II, pornește din dreptul malului stâng al Văii Abrudului și urcă pe versanții abrupți ai dealului Curaturi, până în zona de izvoare a Văii Henții, până la cca. 500 de metri de limita administrativă cu comuna Sohodol, având o lungime proiectată de 1,75 km. Pentru modernizarea drumului comunal DC 146 (km 0+000 – km 0+390), sector de drum situat în zona istorică Casina și zona istorică Berg, se va prevedea o structură rutieră suplă formată din următoarele straturi: – 10 cm strat de formă din balast;

– 20 cm strat inferior de fundație din balast;

– 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă;

– 3…5 cm substrat de nisip pilonat;

– 10…12 cm pavaj din piatră naturală; Pentru modernizarea drumului comunal DC 146 (km 0+390 – km 3+150) și drumurile locale Coasta Henții (km 0+000 – 1+750) și Hondru Curaturi Tronson I și tronson II: – 15 cm strat de formă din balast;

– 20 cm strat inferior de fundație din balast;

– 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă;

– 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat;

– 4 cm strat de uzură din beton asfaltic. Acostamentele se vor realiza din aceeași structură rutieră ca și partea carosabilă. Citește și: FOTO | Se lucrează cu motoarele turate la maxim la Școala Gimnazială nr. 3 din Cugir: Când vor fi finalizate lucrările de reabilitare Pentru modernizarea drumului local Coasta Henții (km 1+750 – km 2+100), sector de drum situat în zona cu declivități excepționale, se va prevedea o structură rutieră suplă formată din următoarele straturi: – 15 cm strat de formă din balast;

– 20 cm strat inferior de fundație din balast;

– 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă;

– 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat;

– 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată. Drumurile laterale ce se vor amenaja sunt în număr de 17, și se vor amenaja pe o lungime de cca. 10…15,0 m și o lățime de 3,5 m a platformei cu aceeași structură rutieră cu cea a drumurilor prezentă pe tronsonul respectiv de drum. Citește și: Comuna Vadu Moților va avea primărie nouă: Licitația de peste 1,3 milioane de lei, lansată pe SEAP Deoarece drumurile au fost proiectate cu o parte carosabilă de 2,75 m și o platformă de 3,5 m, au fost prevăzute 51 stații de încrucișare. Acestea au o lățime de 2,75 m, o lungime de 10,0 m….15 m și pene de racordare de 2 x 5,0 m și vor fi amenajate cu o structură rutieră nouă, ca și a drumului comunal prezentă tronsonul respectiv de drum. Proiectul are o valoare totală de peste 22 de milioane de lei.