FOTO| Pericol de EXPLOZIE pe șoseaua Timișoara – Arad: Incendiu la un camion încărcat cu AZOTAT DE AMONIU. Pompierii, în alertă, trafic blocat pe sute de metri

Alertă maximă în zona localității timișene Sânandrei, pe drumul ce leagă Timișoara de Arad. Una dintre roțile autotrenului a făcut explozie și a luat foc. Cei de la ISU Banat intervin la fața locului, iar circulația este complet blocată.

Incident periculos în această dimineață pe DN 69, șoseaua care leagă Timișoara de Arad. Un cauciuc al unui TIR încărcat cu azotat de amoniu a explodat la intersecția DN 69 cu DJ 692, drumul spre Sânandrei. Roata ar fi luat foc, incendiul fiind însă stins imediat. Circulația în zonă este blocată, iar la fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri din cadrul ISU Timiș, SMURD și Poliție. Ținând cont de natura încărcăturii, polițiștii au oprit traficul, mașinile fiind ținute la o distanță de 500 de metri de locul incidentului.

„Am fost solicitați la un incendiu de autotren încărcat cu 24 t îngrășăminte chimice pe bază de azotat de amoniu, pe DN 69, în comuna Sânandrei. La fața locului s-au deplasat de urgență 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și 12 pompieri. Incendiul s-a manifestat la o roată de pe puntea spate a remorcii autotrenului. În acest moment, incendiul a fost stins. Încărcătura nu a fost afectată. Pompierii au asigurat zona și au verificat încărcătura pentru a evita orice pericol. Urmează a se stabili cauza care a dus la producerea incendiului”, a transmis ISU Timiș.

Traficul în zonă a fost blocat pe sute de metri, oamenii neavând voie să se apropie la mai bine de 500 de metri de locul incidentului din cauza pericolului mare de explozie.

Azotatul de amoniu este folosit preponderent in industria producerii de ingrasaminte chimice, iar depozitarea se face in conditii speciale ferit de foc, in cantitati limitate in functie de concentratia de azot, culoare de acces intre stive, ferit de materiale incompatibile (combustibili, lubrifianti, pulberi metalice).

Va reamintim in urma cu o saptamana acelasi tip de substanta a provocat dezatrul de la Beirut, cand in capitala Libanului au sarit in aer aproximativ 10 tone distrugand cladiri pe zeci de kilometri si portul orasului.