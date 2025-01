FOTO | Performanțe remarcabile pentru ciclistul moț, George Bursuc, în 2024: Aproape 14.000 de km pedalați și 13 participări la competiții, dintre care 8 podiumuri

Pentru George Bursuc, tânărul ciclist din Câmpeni, anul 2024 a fost unul plin de reușite. A pedalat aproape 14.000 de km și a participat la 13 competiții, dintre care 8 s-au soldat cu urcarea pe podium.

Într-o postare pe pagina de Facebook George a făcut retrospectiva anului trecut și a ținut să mulțumească tuturor celor care l-au susținut.

„La fiecare început de an, arunc o privire peste anul ce tocmai s-a încheiat. Pentru mine, având în vedere pasiunea mea 2024 a arătat așa:

– aproape 14.000 km pedalați (13.848 mai exact);

– 285 zile active;

– 13 participări la competiții, dintre care 8 podiumuri:

1. MTB Forest Race Marghita – loc 1 categorie, 2 general;

2. King’s Cross MTB Petris – loc 1 categorie;

3. Zynir Bike – loc 2 categorie, căzătura;

4. Bistrița Bike Marathon, loc 1 categorie;

5. Alba Carolina Bike Race – loc 3 categorie;

6. Porumbacu MTB: loc 2 categorie;

7. Gugulan MTB: loc 1 categorie;

8. Faget Ride: loc 1 categorie.

– record personal la Medias Bike Marathon, am participat pentru prima dată la un concurs de MTB de 101 km cu 2700 m, iar ziua următoare am obținut podium la un alt concurs.

Mă bucur că am avut parte de un an bun, cu realizări și am scăpat de accidentări grave. Mulțumesc lui Dumnezeu. Mulțumesc pentru susținere familiei, prietenei mele Diana și nu în ultimul rând, de anul acesta, coach Georgian. Mulțumesc celor care au ajutat și financiar, dar au dorit să rămână în umbră pentru moment. S-au mai atenuat din cheltuielile pe care le implică acest sport.

P.S.: La începuturi, stăteam cu gura căscată la premiere și admiram persoanele de pe podiumuri. Visam ca într-o zi să ajung și eu „acolo”. S-a îndeplinit acest vis mai bine decât mi-aș fi dorit. Sper ca 2025 să fie cel puțin la fel de bun.

Vă doresc să aveți parte de un an așa cum vă doriți! La mulți ani!”, a scris tânărul pe pagina de Facebook.

