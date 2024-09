FOTO | George Bursuc, locul I la MTB & RUN Caransebeș: Traseu de 28 km, parcurs de sportivul din Câmpeni

George Bursuc, originar din Câmpeni, județul Alba, și-a adjudecat locul I la MTB & RUN Caransebeș. Acesta a împărtășit public câteva opinii referitoare la cum a decurs competiția de mountain bike, precum și adversarii alături de care a concurat.

„Locul I sâmbăta trecută la Gugulan MTB & RUN Caransebes, pe traseul de 28 km cu 800 metri diferență de nivel.

Pot să spun că sunt mulțumit de cum am mers, având în vedere că, conform pozelor, am plecat penultimul de la acest traseu (poziția 45) și am ajuns pe 5 în clasamentul general. Startul dat cu 6 minute mai repede decât era anunțat a stricat un pic calculele, dar în final a fost bine.

Mulțumesc domnului Mircea pentru sprijinul financiar, care m-a ajutat să-mi acopăr cheltuielile generate de participarea la această competiție.

P.S.: Nu, nu am fost doar doi participanți la categoria de vârstă, însă ocupantul locului 3, sportiv legitimat, a decis să concureze cu amatorii de data aceasta, în loc să concureze la categoria Elite de la traseul lung. Apoi a decis să nu participe la premiere, din motive, neevidente, de aici podiumul incomplet!”, transmite George Bursuc.

