FOTO: Pe „Arena Cugir”, „Sărbătoarea fotbalului amator 2024”, festivitatea de premiere a laureaților din Alba | Diplome de excelență pentru Iosif Luca, Cornel Crișan, CSM Unirea Alba Iulia și Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni!

FOTO: Pe „Arena Cugir”, „Sărbătoarea fotbalului amator 2024”, festivitatea de premiere a laureaților din Alba. Se distinge trofeul de excelență acordat antrenorului albaiulian Iosif Luca, în vârstă de 90 de ani!

Vor fi acordate diplome de excelență pentru Ion Dumitrel (președintele CJ Alba), Adrian Teban (primarul orașului Cugir), Călin Mureșan (directorul CS Metalurgistul Cugir), CSM Unirea Alba Iulia Under 19 (calificată în finala națională), Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni Under 16 (calificată în finala națională la ONSS feminin), Cornel Crișan – cel mai longeviv jucător în activitate din Alba și Iosif Luca – cel mai longeviv antrenor din județ

Pe Stadionul “Arena Cugir”, cu începere de la ora 16.00, are loc “Sărbătoarea fotbalului amator”, festivitatea de premiere a competițiilor “sportului rege” din județ, o manifestare organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, devenită deja tradiție, grație proiectului depus spre finanțare la Consiliul Județean Alba, dar și finala Cupei României, faza județeană, între Viitorul Sântimbru și Inter Unirea (ora 18.00).

În această zi de gală, se vor acorda un total de 57 de trofee, 632 de medalii, 245 de tricouri de campion și 263 de mingi, plus diplomele aferente, numărul variind în funcție de locurile din clasament și performanțele individuale. Evenimentul desfășurat în preambulul finalei Cupei României, faza județeană, dintre Viitorul Sântimbru și Inter Unirea (ora 18.00), va pune punct stagiunii 2023-2024 în fotbalul din Alba, într-un mod spectaculos (exceptând jocurile de baraj ale campioanei Ligii a 4-a, CIL Blaj).

„Sărbătoarea fotbalului judeţean” recompensează echipele campioane la diferite paliere competiţionale (12 campionate), dar şi golgheterii diverselor eşaloane fotbalistice, strângându-se laureaţii acestui sezon, golgheterii, dar şi echipele ce s-au remarcat la capitolul sportivitate (trofeul „Fair Play”).

Laureații fotbalului din Alba:

*Liga 4: CIL Blaj (campioană), Viitorul Sântimbru (locul doi), CS Ocna Mureș (locul 3), Trofeul Fair Play: CSM Unirea Alba Iulia; golgheter: Dan Ștefan Greapcă (Energia Săsciori) – 38 de goluri;

*Liga 5, Seria 1: Orient Blandiana (campioană), Performanța Ighiu 2 (locul doi), Arieșul Apuseni Baia de Arieș (locul 3), Trofeul Fair Play: Cuprirom Abrud; golgheter: Ioan Marius Voju (Inter Ciugud) – 28 de goluri;

Seria 2: AFC Micești (campioană), Industria Galda 2 (locul doi), Târnavele Tiur (locul 3), Trofeul Fair Play: Olimpia Petrisat; golgheter: Ilie Alexandru Mihălțan (Voința Beldiu) – 33 de goluri;

*juniori Under 19, Elite: Metalurgistul Cugir (campioană), CIL Blaj (locul doi), Adu Academy Șona (locul 3); golgheter Cosmin Ștefan Ioo (CIL Blaj) – 26 de goluri; Clasic: Sportul Petrești (locul întâi); golgheter Ștefan Mihai Koble (Viitorul Vama Seacă) – 35 de goluri;

*juniori Under 17: CSȘ Blaj (campioană), LPS Sebeș (locul doi), Optimum Alba Iulia (locul 3); golgheter Cătălin Ionuț Moldovan (CSȘ Blaj) – 28 de goluri;

*juniori Under 16: Olimpia Aiud (campioană), Voința Stremț (locul doi), Inter Ciugud (locul 3); golgheter Raul Cristian Ocnean (Olimpia Aiud) – 59 de goluri;

*juniori Under 15, Elite: Star Pro Optimum (campioană), CSM Unirea Alba Iulia (locul doi), LPS Sebeș (locul 3) golgheter Robert Onilă (CSM Unirea Alba Iulia) – 31 de goluri; Clasic: CS Ocna Mureș (locul întâi); golgheter Alexandru Andrei Pop (Inter Unirea) – 16 goluri;

*juniori Under 14, Elite: Star Pro Optimum (campioană), Școala de Fotbal Valea Frumoasei (locul doi), LPS Sebeș (locul 3), golgheter Rareș Bogdan Feresteoaru (Școala de Fotbal Valea Frumoasei) – 34 de goluri; Clasic: Juniorul Aiud (locul întâi), golgheter Ștefan Andrei Sîrbu (Juniorul Aiud) – 15 goluri;

*juniori Under 13: 15 echipe participante; *juniori Under 12: 13 echipe participante; *juniori Under 11: 12 echipe participante; *juniori Under 10: 16 echipe participante; *juniori Under 9: 16 echipe participante.

După finala Cupei României va avea loc festivitatea de premiere în care vor premiate câștigătoarea Cupei României, faza județeană, finalista Cupei României, jucătorul finale, arbitrii și observatorii finalei.

