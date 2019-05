FOTO: Participanții la Serbarea Narciselor de la Negrileasa avertizați că pot culege doar 30 de flori – ”Locul narciselor este în Poiană, nu să sfârșească ofilite în vază”

În acest weekend, în Poiana Negrilesei din comuna Bucium, are loc ”Serbarea Narciselor”, una dintre cele mai vechi sărbători din ţara noastră. De patru decenii, sute sau chiar mii de oameni din zona Munţilor Apuseni, dar şi din diverse părţi ale ţării vin în vârful muntelui să se bucure de frumuseţea zonei. Pentru ca mireasma și priveliştea încântătoare oferită de ”covorul” pitoresc de narcise să rămână la fel și după plecarea participanților la sărbătoare, organizatorii au instalat un panou prin care avertizează că numărul de flori care se pot culege este limitat.

”Inainte de toate organizatorii vor sa transmita un mesaj de RESPECT pentru natura, de aceea ii rugam pe toti cei prezenti la evenimente sa nu uite ca in primul rand Narcisa este un simbol, este elementul care a creat aceasta serbare si fara de ea nimic nu mai are farmec. Limitati-va in a culege narcise si respectati mediul inconjurator, pentru ca traditia sa mearga mai departe si sa aibe farmec”, este mesajul postat de organizatorii evenimentului pe rețeaua de socializare.

În cadrul serbării câmpeneşti de la Negrileasa se desfăşoară şi concursul „Cultură pentru cultură„, în care ansambluri comunale din zona Munţilor Apuseni vin să ”se întreacă” în dansuri, cântece şi obiceiuri populare specifice satului lor.

Vă prezentăm mai jos programul „Serbării Narciselor” 2019:

Sambata 18 mai 2019 – de la ora 18:00 – 21:30

• Ansamblul artistic Jidvei – Junii de la Jidvei, Fetele de la Jidvei, 7 solisti vocali si orchestra care ne vor incanta cu suite din Ardeal si tot restul tarii.

• Trupa Today –

Duminica 19 mai 2019 – de la ora 09:30 – 16:30

• Concurs “Cultura pentru Cultura” un brand marca Centrului de cultura Augustin Bena si Consiliul Judetean Alba. La Negrileasa se vor desfasura etapele de concurs pentru solisti vocali si gastronomie.

Festivalul – concurs de tradiţii şi obiceiuri „Cultură pentru Cultură” este un proiect cultural unic în Europa și are ca scop revitalizarea şi promovarea zestrei comunităţilor locale din Judeţul Alba în materie de tradiţii, obiceiuri (meşteşuguri populare, folclor literar, muzical și coregrafic, gastronomie tradițională). Este o competiţie în care oamenii satului arată ce au mai de preţ, zestrea păstrată din străbuni, şi împărtăşesc tuturor aceste obiceiuri şi tradiţii. Etapa I va avea loc la Poiana Narciselor de la Negrileasa

• Formatia Cosmin Marta si solisti: Florica Tomoioaga, Sorinel Ardeleanu, Iasmina Marta iar invitata special o sa fie una dintre solistele momentului in Romania – Vladuta Lupau

Legenda Negrilesei – Poiana cu narcise

Încă din strămoşi, toţi cei de aici din Apuseni povestesc cu farmec despre cum Negrileasa, un munte aflat la graniţa dintre comunele Mogoş şi Bucium s-a făcut cunoscut datorită imensei coroane de narcise care an de an, în luna mai, albesc toate poienile din vârful muntelui.

Pe vremuri, ca şi acum, poienile acestui munte reprezintă locul în care ciobani din toate părţile se întâlnesc, îşi povestesc peripeţiile şi se pregătesc pentru un nou an de ciobănit. Tot aşa se zvoneşte că a apărut şi legenda Negrilesei, din întâmplarea unor ciobani care mai apoi au povestit totul înaintaşilor lor şi astfel a ajuns până în zilele noastre.

Se spune că în vremuri îndepărtate o pasăre măiastră care vine din depărtări doar o dată în an în aceşti munţi pentru a veşti sărbătorile de cântec şi joc ale anului a poposit în Poiana Negrilesei, aşa pe când se îngâna ziua cu noaptea, pentru a se odihni după atâta drum. Era vremea când ciobani din zonă pregăteau cina în jurul focului de cetină, iar unul dintre ei mai bătrân văzu pasărea şi prin sunet de tulnic îşi chema camarazi ca să o prindă, pentru a-şi împodobi cu penele ei pălăriile. Pasărea măiastră, frântă de obosită, aştepta ca păstori să se aproprie şi le rosti cu grai omenesc şi înţelept:

– Știu că vreţi să-mi luaţi viaţa, pentru penele mele, cu care să vă împodobiţi pălăriile, dar de mi-ţi cruţa însă, voi umple aceste poieni cu aceste pene şi an de an ele vor răsări mai frumos şi mai multe pentru voi, astfel încât, copiii, nepoţii şi strănepoţii voștri, vor avea cât vor fi aceşti munţi podoaba penelor mele.

La aceste vorbe minunate, ciobanii au lăsat pasărea în viaţă. Și-a luat zborul şi nu s-a mai oprit decât pe Muntele Găina, dar nu a uitat să îşi scuture penele fermecate, astfel încât de atunci şi până acum, în aceste poieni din Muntele Negrilesei cresc an de an ca să vestească venirea verii, frumoasele narcise dezmierdând cu frumuseţea şi mirosul lor pe toţi trecătorii şi mai ales pe cei care vin la sărbătoarea narciselor, care are loc an de an în cel mai apropiat sfârşit de săptămână de data de 20 mai.

Dacă în trecut se ajungea mai greu în poiană, astăzi oricine poate ajunge uşor cu aproape orice maşină, pentru că există un drum piertuit până la câteva sute de metri de locul unde pasărea măiastră şi-a scuturat penele.

Poiana Narciselor se afla la limita dintre comunele Bucium și Mogoş, iar drumul de acces recomandat este dinspre DN74 Alba-Abrud spre comuna Bucium şi de aici un singur drum duce spre Poiană, drumul este asfaltat până la un anumit loc, iar ultimii aproximativ 10 km sunt pietruiţi şi accesul se poate face cu orice maşină.

Poiana Narciselor a fost declarată din anul 1995 arie protejată şi se află în custodia Asociaţiei de Turism şi Ecologie Trăscău Corp Zlatna.