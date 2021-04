FOTO| Optimism și curaj cu doi tineri întreprinzători din Alba, reveniți recent din Germania. ”Atunci când ai descoperit că îţi place ceea ce faci, ai terminat cu munca!”

Întâlnire cu doi tineri întreprinzători din Alba, care au revenit din Germania. ”Atunci când ai descoperit că îţi place ceea ce faci, ai terminat cu munca!”

O întâlnire cu Delia și Andrei Buran, doi tineri întreprinzători din Tăuți, comuna Meteș, recent repatriați din Germania, îți oferă garantat resursele de optimism și curaj pentru a străbate tot restul anului 2021, la fel de pandemic ca 2020.

În dialogul cu ei nu am auzit sintagma. ”nu se poate”. Seriozitatea, profesionalismul și determinarea le sunt devize de la care nu fac rabat, mai ales că au avut timp să și le perfecționeze în Germania, mai bine de 6 ani. Delia Buran are 40 de ani, a terminat Facultatea de Turism și Servicii din cadrul Universității ”1 Decembrie 1918” iar soțul său, Andrei Buran, de 33 de ani, este absolvent al seminarului teologic din Alba Iulia și al Facultății de Turism și Servicii din cadrul Universității ”1 Decembrie 1918”. Nimic din ceea ce au studiat nu prea are legătură cu afacerea pe care au început-o, poate doar cerința imbatabilă din Turism și Servicii, respectiv mulțumirea deplină a clientului.

S-au căsătorit în România, în 2014, iar după o lună au plecat în Germania, la Bonn. S-au întors în ianuarie 2020, cu poftă de lucru pentru afacerea lor, dar elanul le-a fost retezat de pandemia de coronavirus. Până în august 2020 lucrurile au mers foarte greu deoarece firmele mari sau mici, din teamă pentru eventualul declin economic ce ar fi urmat, au diminuat exact bugetele pe marketing și promovare, resurse pentru afacerea familiei Buran. Nu au putut socializa cu potențialii clienți, nu au putut interacționa pe deplin cu piața. ”Unele proiecte au fost blocate, dar nu toate. Am avut un contract bun cu firma Tobimar, care și-a mutat activitatea în mediul online, am fotografiat produsele în regim de studio. Am căutat firme care nu presupuneau interacțiune cu oamenii”, ne explică Delia.

Tot în anul 2019, au început un proiect la Tăuți: un studio de 300 de metri pătrați, cel mai mare din zonă, pe un proiect al arhitectului Barbieri, în care se vor putea realiza producții fotografice și videografice profesionale. Este gândit pentru fotografie de produs, pentru videografie și este destul de mare pentru a putea fi compartimentat ca să se poată lucra pe secțiuni. Spațiul este atât de generos încât se pot filma producții și cu 10 – 15 persoane. ”Sperăm ca peste un an să putem munci deja în acest studio. Ne place foarte mult ceea ce facem, iar atunci când ai descoperit că ceea ce faci îți place, ai terminat cu munca”, spune Delia Buran. Și Andrei, soțul său, este încrezător: ”Dacă am reușit în pandemie, vom reuși și atunci când ieșim din pandemie”.

Delia ne ne povestește despre începuturi: ”Am intrat pe booking.com și ne-am uitat să vedem ce fotografii și ce prezentare au pensiunile din județ, pentru că, nu-i așa, știm că fotografia vinde marfa. Din studiul nostru, doar una din 10 au fotografii profesionale. În pandemie, am încercat să promovăm unele afaceri ale micilor producători. Am încercat să-i ajutăm, în mod gratuit, să le promovăm afacerile. Era un proiect pilot pentru noi. Am sunat câțiva, despre care am considerat că au produse care merită promovate, să-i ajutăm să-și facă o pagină online. Ne-au spus că ei vând marfă până peste cap și de la o poză făcută cu telefonul. Mi-am dat seama că micii producători mai au nevoie de pregătire până ajung la nivelul celor din Germania, din acest punct de vedere. Ne-am dat seama atunci că nu aceasta este nișa pe care ar trebui să funcționăm noi acum, poate mai târziu. Ne-am îndreptat spre firme mai mari, căutând oameni care au deschidere și viziune pentru viitor. Așa am găsit, de exemplu, Fresh Salad. Oameni care lucrează la alt nivel și au altă viziune. E o zonă unde nu trebuie să ai un discurs educativ, să-i convingi de utilitatea promovării brandului cu fotografii de calitate, spoturi video”.

Vorbind despre originea acestei idei de afaceri pe care au demarat-o în Alba, România, Delia își amintește că: ”Printre cunoștințele noastre de acolo erau oameni care munceau în domeniul promovării video. În Bonn era un centru de cultură pentru mai multe naționalități, am cunoscut oameni pasionați de fotografie, de videografie. Intrând în acest domeniu, am început să ne achiziționăm aparatură, să studiem, să urmăm cursuri. Andrei chiar și în ziua de azi mai studiază, face un curs online organizat din SUA, pe partea de videografie. În Bonn am prestat diferite servicii video/foto pentru diferite instituții. La început, doar în weekend lucram pe foto/video, pe parcursul săptămânii lucram în domeniul HoReCa”. Andrei Buran accentuează cele relatate de soția sa: ”Am învățat de la colegii de toate naționalitățile. Apoi, am început studiul aprofundat, cursuri plătite, online, cu profesori din SUA. Ne inspirăm mai ales de pe piața americană care, după părerea noastră, în domeniul videografiei, este în top”.

Delia ne explică orientarea spre videografia de peste ocean: ”A fost și o orientare a noastră spre SUA. Nemții au un stil rece, calculat, sec, tehnici. Nouă ne plac lucrurile mai colorate, cu suflet. Mi-a ajutat mult faptul că pe lângă germană și engleză, eu vorbesc fluent și limba italiană”.

Multele motive care au determinat reîntoarcerea în țară sunt completate reciproc de către cei doi soți. ”În țară ne-am întors pentru că ne era dor de acasă, de familie. Și plecarea noastră a fost cu gândul reîntoarcerii”, spune Andrei. Delia îl completează: ”În 2019 a apărut în viața noastră băiețelul nostru. Ne-am dat seama atunci că nu ne mai puteam sacrifica week-endurile muncind, copilul avea nevoie de noi. Deja investisem mulți bani în aparatură, trebuia să o utilizăm cumva. Așa că am luat decizia să ne întoarcem. Mie mi-a fost foarte teamă de piața foto-video din România, de firmele existente aici, auzisem diverse lucruri pe dincolo despre activitatea de aici. Surpriza mai mare a fost când ne-am întors, am ieșit cu serviciile noastre un pic pe piață. Am fost testați, am prestat pentru câteva firme care au fost încântate de noi și am primit comenzi foarte rapid. Am constatat că nu aveam prea mare concurență în Alba pe fotografia de produs comercial, pe videografia de produs comercial. Știm foarte bine cât de mult contează imaginea și brandul unei companii. În plus, credem că noi practicăm prețul corect”.

Andrei ne povestește că: ”Încercăm să fim accesibili nu doar pentru firmele mari, ci și pentru firmele mici sau în curs de dezvoltare. Cea mai recentă promovare am făcut-o pentru o școală din Cluj-Napoca, aceasta încercând să-și consolideze renumele și să atragă mulți elevi în clasa zero. Pe lângă serviciul video de calitate, voice over-ul a fost înregistrat de un bass al Operei din Cluj. Contează foarte mult și videografia, dar și voice over-ul pentru un produs finit perfect. Am mai făcut fotografii de promovare, cu conținut arhitectural, în Deva. De asemenea, am făcut clipuri de promovare în campania electorală de anul trecut. Cel mai bine merg spoturile care spun o poveste. Încercăm tot timpul să convingem firmele să-și umanizeze brandul. Trebuie să iasă din zona de confort, a simplului și să accepte o poveste cu suflet. Noi vrem să devenim parteneri în business-uri pe termen lung, să oferim un flux constant și de calitate al materialelor video. Încercăm să venim în sprijinul firmelor mici și mijlocii din județ, din Alba Iulia, să ne ocupăm de imaginea lor, să le creăm un brand. Ca să rămâi pe piață, ai nevoie de un bun conținut media, să postezi de 2-3 ori pe săptămână. Conținutul acesta trebuie însă executat de profesioniști. Încercăm să diversificăm gama de produse pe care o putem oferi potențialilor clienți. Noi suntem buni pe fotografie și videografie, dar problema este că, de multe ori, predăm clientului munca noastră, materialul de promovare și clientul nu știe ce să facă cu ea. Nu are un site bun, nu are pe cineva care să se ocupe de social-media-marketing, iar lucrurile sunt legate între ele. Sau sunt magazine care vor să intre în mediul online, dar se lovesc de niște tarife foarte mari, în timp ce pe piață există variante mult mai ieftine pe care aceștia nu le cunosc. Noi vrem să avem parteneri care să le poată oferi clienților noștri și această alternativă, astfel încât să avem și o continuitate a muncii noastre. Colaboratorii noștri, cei care lucrează pe partea de online, au deja un portofoliu de 5000 de magazine online în România, cărora le-au creat site-urile și le asigură mentenanța. Cel mai ieftin site de vânzări poate fi procurat cu un abonament de 25 de euro pe lună și aproximativ 250 de euro la debut”.

Fie că este un producător de virșli de pe Valea Sebeșului, de dulcețuri prin Munții Apuseni, cultivator de cartofi prin lunca Târnavei sau un producător industrial de bunuri alimentare sau nealimentare, fiecare român implicat în producție și vânzare ar trebui să înțeleagă că trăim în era tehnologiei, iar prezența afacerii sale în mediul online este mai mult decât necesară pentru reușita și dezvoltarea business-ului său. Tradiționalul ”lasă că merge și așa” descrie în acest caz doar pașii înapoi pe care îi face afacerea ta, căreia i-ai dedicat efort și timp prețios din existența personală. Despre cum puteți face sigur pașii înainte ați aflat mai sus de la soții Buran, care au pus optimism și determinare în propriul lor business, BURAN MEDIA PRODUCTION. Le urăm succes, să ducă România mai departe!

Nicoleta IDITA – TOMUȚA