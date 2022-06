FOTO: Ocnamureșeanul Florian “Bela” Bartha a câștigat Silver League cu România

Albaiulianul Marcel Cercea a câștigat Cupa României la judo, concurs disputat în București. Sportivul în vârstă de 26 de ani a cucerit medalia de aur în limitele categoriei 90 de kilograme, parcursul său fiind unul impecabil: 4 meciuri câștigate.

Este a doua competiție internă adjudecată de judoka din Cetatea Marii Uniri, după ce la începutul lunii a devenit campion național, la Cluj-Napoca.

“Mă bucur că am reușit un nou rezultat de apreciat într-un interval scurt de timp. Practic am păstrat Cupa României, după ce și anul trecut am fost pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere, la categoria 81 kilograme”, a declarat Cercea. În agendă urmează o competiție internațională, Cupa Europei (la Cluj-Napoca, în 1-3 iulie).

Descoperit la vârsta de 6 ani și îndrumat de reputatul antrenor Ioan Todor, Cercea a fost legitimat la CSȘ Alba Iulia până în 2017, de atunci concurând pentru CS Universitar Pitești. Albaiulianul se remarcă prin constanța la nivel înalt, din 2015 calificându-se mereu în finala naționalelor la individual (două medalii de aur, 6 medalii de argint și alte două medalii de bronz). În Alba a fost desemnat în două rânduri sportivul anului (2013 și 2015), iar cel mai important rezultat al carierei l-a realizat la Gyor, la Campionatul European Under 23, o medalie de bronz în 2018, la categoria 73 kilograme (singura medalie a delegației României.

Foto: FRJ