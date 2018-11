FOTO. O femeie de 84 de ani, din Munții Apuseni, a trăit toată viața doar la lumina lumânării

Mobilizare pentru sprijinirea Lucreției Cîra din satul Hănășești, Poiana Vadului

Mai multe persoane din Alba și Hunedoara s-au mobilizat pentru a ajuta o femeie de 84 de ani din comuna Poiana Vadului care nu are pensie și trăiește doar dintr-un ajutor social în valoare de 140 de lei.

Situația tristă a Lucreției Cîra a fost descoperită de câțiva fotografi care merg periodic prin Apuseni în căutarea unor peisaje care merită imortalizate.

Joi, 7 noiembrie, la casa femeii au ajuns primele ajutoare, respectiv alimente, apă și o sumă de bani duse de două tinere din Alba Iulia.

”Ne pregăteam să coborâm către mașină, dar parcă ceva ne-a făcut să întârziem un pic, atât cât să observăm că cineva urcă încet pe drumul către noi. Agale, 3 pași și apoi stătea să-și tragă sufletul, am coborât în calea ei și am întrebat-o dacă o putem ajuta cu ceva și atunci am aflat o frântură din povestea ei.

O cheamă Lucreția și are peste 80 de ani, e singură pe lume și își duce traiul de pe o zi pe altă, plecase de cu vreme spre centrul satului să își cumpere o pâine să aibă ce își pune pe masă. Am întrebat-o dacă nu era prea târziu, ținând cont că mai avea de mers bine până ajungea la locul unde venea mașina cu pâine, și mi-a răspuns că până vine noaptea mai e cale lungă”, spune cel care a descoperit cazul, Marius Turc, într-o postare pe o rețea de socializare.

Lucreția Cîra locuiește în satul Hănășești unde mai sunt doar câteva case locuite. Accesul auto se poate face doar cu autovehicule de teren, astfel încât locuitorii sunt obligați să meargă pe jos până la cel mai apropiat magazin pentru a-și cumpăra cele necesare traiului.

Femeia de 84 de ani merge săptămânal, în fiecare joi, timp de o oră pe jos până la magazin pentru a lua pâine și alte alimente. Locuința acesteia este destul de șubredă și are nevoie de reparații. Femeia nu are energie electrică și a trăit toată viața la lumina lumânării. Cel care a descoperit cazul a precizat că săptămâna viitoare va fi organizată o altă acțiune de sprijin a femeii.

”Vom merge cu alimente și ce e necesar să îi ducem. O să vedem în ce condiții trăiește și de ce ar mai avea nevoie”, spune Marius Turc. Acesta a deschis și un cont unde se pot depune bani de către cei care vor să o ajute, la Banca Română pentru Dezvoltare: RO25BRDE220SV20031292200.

Adresa femeii este sat Hănășești, nr. 258, comuna Poiana Vadului.