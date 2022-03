FOTO| O familie de refugiați ucraineni și-a găsit adăpost în Țara Moților: Apel pentru ajutorarea acestora

FOTO| Elevul fruntaș Ștefan Dulea aduce prima victorie după reluarea olimpiadelor pentru Colegiul Militar din Alba Iulia

Elevul fruntaș Ștefan Dulea, din clasa a X-a, a adus primul succes la olimpiadele și concursurile școlare, după reluarea acestora de către Ministerul Educației. Ștefan a obținut un punctaj foarte bun la Olimpiada de Informatică Aplicată – AcadNet, etapa locală, desfășurată online la nivel național. Elevul colegiului militar s-a clasat pe locul 10 la secțiunea calculatoare, din 116 participanți și pe locul 26 la secțiunea rețele, din 49 de participanți (clasele IX-X). Rezultatele obținute îi asigură prezența în următoarea fază a competiției.

Ștefan este pasionat de informatică, iar aici în colegiul militar a găsit nu doar locul potrivit ci și persoanele care să-l motiveze pentru a-și dezvolta această capacitate de a înțelege mai bine calculatoarele. Pentru Olimpiada de Informatică Aplicată – AcadNet Ștefan s-a pregătit individual pentru că programa concursului este diferită de programa școlară la această disciplină.

„Actuala pasiune am descoperit-o în colegiul militar, unde am cunoscut colegi care știau mai multe decât mine și am vrut să încerc și eu. Am studiat din ce în ce mai mult și am devenit tot mai pasionat. Am căutat informații, cursuri, am testat ceea ce am învățat și așa mi-am dezvoltat capacitatea aceasta de a înțelege mai bine calculatoarele. Nu m-am așteptat să obțin acest punctaj, dar am pus la bătaie la acest test, toate cunoștințele acumulate până acum. Mă pasionează foarte mult componentele electronice și cât de bine se pot combina hardware cu software.Vreau să mă axez pe căutarea vulnerabilităților, să știu ce să întăresc pentru a face un calculator să fie cât mai sigur în rețea”, a mărturisit Ștefan.

Elevul fruntaș Ștefan Dulea își folosește abilitățile și cunoștințele pe care le-a dezvoltat în informatică și la robotică, fiind membru în echipa de robotică Army Bot a colegiului militar.

Felicitări, Ștefan pentru rezultatul obținut, îți dorim succes la etapa următoare!”, au transmis reprezentanții Colegiului Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia