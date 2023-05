FOTO| Natura s-a dezlănțuit la Cluj: Grindină și mașini distruse de copaci, după furtuna de duminică. Mesaj RO-Alert de cod portocaliu de vreme rea în județ

Festivalul de Teatru „Povești” 2023, la Alba Iulia. Managerul teatrului Prichindel: „O lume complexă se va așterne la picioarele publicului de toate vârstele”

În perioada 14-20 mai 2023, la Alba Iulia se va desfăşura Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, un eveniment marca Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba, anul acesta a ajungând la ediția cu numărul XVI. Încă de la început vreau să precizez că este absolut genial ceea ce a reușit să facă echipa de la „Prichindel” în toți acești ani și se pare că nici anul acesta nu va fi mai prejos. Dar despre toate acestea am discutat cu Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși din Alba Iulia.

Cum s-a dezvoltat cel mai important eveniment teatral din județul Alba pe parcursul acestor ediții?

Festivalul Internațional de Teatru „Povești” a pornit acum 16 ani cu multă emoție, cu pași timizi și cu speranța de a crea în timp un eveniment de tradiție, complex și plăcut atât de public, cât și de oamenii de teatru care au venit și vin la Alba Iulia. Conceput sub deviza jocului și al poveștii, festivalul continuă și astăzi sub aceeași formulă, dar mai matur, mai sigur pe el, însă la fel de jucăuș și de povestitor. 16 ani de povești frumoase, 16 ani de întâlniri memorabile cu artiști importanți ai scenei românești și ai scenei internaționale, cu teatre și companii de prestigiu, cu scriitori apreciați, artiști plastici, jurnaliști și câte și mai câte. 16 ani în care publicul a fost alături de noi, ne-a încurajat, a aplaudat și s-a bucurat de acest eveniment. Festivalul acesta înseamnă însă și echipă, colegii mei dedicați acestui eveniment, colegii din Consiliul Județean Alba, parteneri, sponsori, voluntari, colaboratori, toți au pus și pun în continuare suflet și muncă pentru a reuși să organizăm acest minunat eveniment la Alba Iulia.

Ce înseamnă să organizați acest festival într-un oraș cu o singură sală de teatru?

Înseamnă multă muncă, organizare și dorință ca lucrurile să se întâmple. Nu cu orice preț, bineînțeles. Când spun acest lucru, mă refer la acele spectacole care pur și simplu nu se pot adapta din punct de vedere tehnic la celelalte două case de cultură cu care noi lucrăm în acest festival. Lipsa unor spații adecvate ne dă mare bătaie de cap, dar, într-un final, reușim, de fiecare dată, să construim un program frumos pentru toate vârstele și toți iubitorii de teatru din județul Alba.

Pentru că ați vorbit de toate vârstele, cum reușiți, ca teatru de păpuși, să organizați un festival și pentru adulți?

Aceasta a fost marea noastră provocare. Pentru a convinge atât publicul, cât și teatrele dramatice că, deși suntem un teatru pentru copii, vrem să ne adresăm și altor categorii de vârstă cu acest festival. Și eu spun că am reușit acest lucru. Am dat dovadă de seriozitate și ne-am dorit să compensăm cumva lipsa unui teatru dramatic. Este adevărat că, în general, teatrele pentru copii organizează festivaluri dedicate celor mici. Însă noi ne-am făcut curaj și uite că am reușit să realizăm un eveniment teatral de tradiție aici, la Alba Iulia.

Ce ne pregătiți anul acesta?

Această a XVI-a ediție vine cu povestea ei, pornind de la micul și simpaticul nostru gong, care va da startul în ținută de gală, dar veselă și colorată. Prieteni de ieri și de azi aduc pe scenă viața, iubirea, jocul, bucuria și tristețea, spuse prin vorbă, prin gest, prin cântec, dans, expoziții, cărți. Teatre precum Odeon București, Bulandra București, Excelsior București, Regina Maria din Oradea, Țăndărică București, Merlin Timișoara, Arlechino Brașov, Colibri Craiova, Andalouse Alhambra Franța, sunt doar câteva teatre care vor face parte din programul de anul acesta. O lume complexă se va așterne la picioarele publicului de toate vârstele. Și tot ceea ce sperăm este ca aplauzele să răsune îndelung și satisfacția să fie pe măsura așteptărilor.

Cristina GANGA