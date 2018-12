FOTO: MUNȚII APUSENI: Locul trei în topul celor mai frumoase destinaţii turistice din Europa, realizat de postul de televiziune CNN

Mai sunt câteva zile până la vacanța de Crăciun și Revelion. Pentru cei nehotărâți, faimoșii Munți Apuseni ar putea fi una dintre variante. Jurnaliștii de la CNN au fost fascinați de misterul și frumusețea sălbatică a acestor locuri.

Recent, aceștia au făcut un sondaj recent făcut în care ocupă locul trei în topul celor mai frumoase destinaţii, din Europa. Străinii apreciază o plimbare cu sania trasă de cai, satele pitoreşti, peşterile sculptate în stânci şi fabuloasele, bucate ale zonei.

În Apuseni, natura încă sălbatică este cu adevărat impresionantă. Peştera Gheţarul de la Scărişoara este înconjurată de brazii pe care în ultimele zile a nins domol. Mai jos, la câţiva kilometri distanţă un alt loc magic, peştera Poarta Lui Ionele, este o ţesătură de întuneric şi lumină.

După o jumătate de oră de mers prin pădure se dezvăluie călătorului complexul Groapa Ruginoasa – Valea Seacă, un peisaj neatins din vremuri preistorice. Pe de altă parte în sate, gazdele deschid larg pivniţele şi afumătorile.

Localnici: „Tăiem porcul cum tăiau bunicii noştrii şi pregătim produse tradiţionale, caltaboşi, cârnaţi, tobă.”

Marin Vârciu primar comună Gârda de Sus: „Ne face cinste că am fost selectaţi. Munţii Apuseni deţin cele mai frumoase peisaje şi obiective naturale.30 la sută sunt străini care vin şi, de la an la an, sunt tot mai mulţi.”

Mircea Morar, ghid turistic: „Orice sătuc din Munţii Apuseni este un obiectiv turistic. Punctele forte sunt oamenii, peisajele, tradiţiile şi ospitalitatea moţilor.”

Ospitalitate care se simte de cum le calci pragul.

Alina Danciu, proprietar pensiune: „Vin din Cehia, Polonia, Israel. Am avut şi din Australia, America, sunt fascinaţi, încântaţi de frumuseţea locurilor şi traseele montane, peşteri.”

Cornelia Oniță, proprietar pensiune: „Le place mâncarea foarte mult, îmbinăm modernul cu clasicul.”

Mămăliga cu sărmăluţe nu va lipsi de pe masa festivă, iar apoi turiştii vor fi plimbaţi cu săniile trase de cai.

Cornelia Oniță: „Pregătesc o mămăliguţă tradiţională cu sărmăluţe de casă şi smântână, trebuie fiartă mult, să fie cremoasă şi punem şi smântână să o catefeleze.”

Cât despre preţuri, sunt ceva mai mici decât în staţiunile consacrate. O noapte de cazare costă între 80 şi 180 de lei de persoană, în funcţie de confort şi tipul de masă ales.

Sursa: știrileprotv.ro