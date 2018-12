FOTO. Municipiul Alba Iulia implementează proiectul EPICURO, ce are scopul de promovare a schimbului de bune practici în domeniul rezilienței urbane

Municipiul Alba Iulia implementează, în calitate de partener, proiectul „European Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook -EPICURO”, ce are ca obiectiv general promovarea schimbului de bune practici în domeniul rezilienței urbane și facilitarea accesului la cunoaștere și cunoștințe specifice cu privire la problema adaptării la schimbările climatice, prin implicarea unui parteneriat compus din actori activi la nivel european. Aceștia cooperează și lucrează la îmbunătățirea rezilienței urbane și, prin urmare, pot aduce o plus valoare dezbaterii și procesului de dezvoltare al soluțiilor. Reziliența este abilitatea oamenilor, organizațiilor și sistemelor să se pregătească, să răspundă și să revină la normal în cazul dezastrelor naturale sau a unor evenimente neprevăzute.

Proiectul este finanțat prin intermediul programului european Directorate General Humanitarian Aid and Civil Protection –ECHO, iar municipiul Alba Iulia face parte dintr-un consorţiu transnaţional coordonat de către Municipiul Vicenza – Italia, alături de partenerii: Skopje – Macedonia, Potenza – Italia, Comuna Vejle – Danemarca, Ekodona – Letonia, Municipiul Salaspils – Letonia, EPC SRL – Italia, Asociația de planificare la nivel local și național – Marea Britanie, Universitatea europeană din Cipru.

Partenerii de proiect fac schimb de experiență cu privire la modul în care autoritățile locale și regionale își pot întreprinde în mod eficient rolurile inovatoare în susținerea practicilor de reziliență urbană concentrându-se asupra mediului construit și de a folosi rezultatele pentru a elabora planuri de acțiune privind îmbunătățirea instrumentelor de politică relevante.