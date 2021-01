FOTO| Moment emoționant la IPJ Alba: Un fost luptător al Serviciului pentru Acțiuni Speciale a ieșit la pensie, după 18 ani

Runcan Mihai, fost luptător la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Alba, și-a luat astăzi rămas bun de la colegii săi și de la cățelușa care i-a fost parteneră în ultimii cinci ani.

”Voi ră mâne mereu polițist și luptător. Bucăți din sufletul meu au rămas peste tot, pe acolo. Vă doresc sănătate și zile frumoase!” Este mesajul colegului nostru Runcan Mihai, pentru care ziua de azi, 15 ianuarie 2021 a fost ultima zi de muncă.

Your browser does not support the video tag.

Mihai are 50 de ani, iar în ultimii 18 a fost luptător la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

A participat, alături de colegii săi, la sute de misiuni, iar în ultimii 5 ani parteneră de misiune i-a fost Cera, cățelușa din rasa Malinois Belgian specializată în căutarea de explozivi.

Între cei doi s-a creat o legătură specială și chiar dacă a lăsat-o pe mâinile bune ale unui coleg care o iubește în egală măsură, Mihai a promis că o s-o viziteze cât de des o să poată.

Îi urăm să fie sănătos și să aibă parte de pensie lungă și îi mulțumim pentru că a fost un polițist și un coleg exemplar, care s-a remarcat prin curaj și modestie, au transmis reprezentanții IPJ Alba.