FOTO: Mihaela Blaga (CSU Alba Iulia) – aur, George Cozma (CSȘ Blaj) – bronz, la Naționalele Under 20 de atletism

Arhicunoscutul cor “Theotokos” din Alba Iulia a concertat pe „Cluj Arena”, în pauza derby-ului grupei D, dintre Franța și Italia, din cadrul Campionatului European 2023 Under 21 de la Cluj-Napoca.

Îmbrăcați în galben și cu geci roșii, copiii din Cetatea Marii Uniri au încântat asistența, cifrată la peste 11.00 de spectatori, strârnind admirația spectatorilor care s-au bulucit în zona din tribună.

A fost primul dintre cele 3 concerte susținute de cei 100 de copii din municipiul Alba Iulia, coordonați de părintele Nicolae-Călin Bulac, în cadrul acestui eveniment fotbalistic de seamă.

Teotokos” va avea 3 reprezentații, în 22 iunie, 28 iunie și 2 iulie, pe „Cluj Arena”, în pauzele jocurilor respective, din tribună. Următoarea întâlnire va fi miercuri, 28 iulie, Italia – Norvegia, pentru ca în 2 iulie să fie sfertul de finală în care e posibil să fie reprezentativa României.

Repertoriul ales de preotul Nicolae-Călin Bulac, dirijorul și fondatorul corului care a împlinit în acest an 35 de ani de activitate, în colaborare cu organizatorii, a cuprins, în ordine imnul “Cantus Mundi”, compus de Ion Marin, și celebrele melodii „Waka Waka” (This Time for Africa) – Shakira (imnul Campionatului Mondial din 2010) și “We Are the Champions” – Queen.

Etapa a 3-a, miercuri, 28 iunie, prevede întâlnirile Elveția – Franța (Dr. Constantin Rădulescu) și Italia – Norvegia (Cluj Arena), ambele la ora 21.45, iar duminică, 2 iulie, la ora 22.00, este un sfert de finală cu locul 2 din grupa B (care se joacă la București, cu România, Spania, Ucraina și Croația) versus prima poziție din Grupa D (care se dispută la Cluj)

Foto:-video: Lucian DANCIU