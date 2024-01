FOTO| Mica Unire, sărbătorită în mod inedit la Sebeș: Cei mici au avut parte de o lecție interactivă de istorie

Tradiția lecțiilor inedite de istorie prilejuite de evenimente importante a continuat la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș. „Am dedicat un moment special zilei de 24 Ianuarie 1859, la care au participat numeroși elevi care studiază la școlile din Sebeș, demonstrând că sunt interesați de istorie și dornici să se implice în activitatea de pedagogie muzeală care le-a fost propusă prin intermediul invitatei noastre, dr. Ioana Ursu, muzeograf la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Am discutat despre interacțiunile de pe scena politică europeană a mijlocului de secol XIX și modul în care evoluțiile din cadrul relațiilor internaționale au condus la Unirea Principatelor. În plus, a fost evidențiată importanța patrimoniului muzeal, prin discuții asupra unor piese din colecțiile Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, care se leagă de numele Elenei și al lui Alexandru Ioan Cuza, care au fost prezentate sub forma unui dialog interactiv cu asistența” transmit organizatorii.

Activitatea a fost un bun prilej pentru circa 200 de elevi din Sebeș de a participa la o lecție de istorie altfel, diferită de cea din sala de clasă, în care să afle informații noi referitoare la drumul parcurs de Principatele Române până la Unirea din 1859, despre modul în care aceasta s-a realizat și despre rolul muzeelor în păstrarea patrimoniului care ilustrează evenimentele importante din istorie sau viața unor personalități.

La finalul întâlnirii, tinerii participanți, alături de primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, au refăcut simbolic Hora Unirii, pe platoul din fața Centrului Cultural „Lucian Blaga”.

Organizatori: Primăria Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

