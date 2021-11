FOTO: Metalurgistul Cugir – CS Ocna Mureș 1-0, min. 11 | Miză în ultimul derby „de Alba” al anului

Azi, de la ora 14.00, în cadrul rundei a 13-a a Ligii a 3-a, este prevăzut ultimul derby “de Alba” al anului, Metalurgistul Cugir – CS Ocna Mureș, conjudețene ce traversează stări diametral opuse.

*1-0, MIN. 10: M. LUPU a transformat cu fentă, șut în stânga portarului o lovitură de pedeapsă acordată la împingerea lui Șaucă în apropierea porții de către Cunțan.

În minutul 8, Căt. Creț a șutat de la 18 metri, puțin alături, iar peste două minute a venit deschiderea scorului, din punctul cu var. Ocazie mare de egalare, Cioară pătrundere în stânga și șut la colțul scurt, respins de R. Oprin în bara dreaptă și apoiîn corner. Cioară (27) lovitură liberă de la 30 de metri, R. Opric a respisns de sub bară, în corner

Gruparea de sub Drăgana este pe poziția secundă a Seriei a 9-a, cu 29 de puncte și 3 succese la rând, iar ocnamureșenii vin după una dintre cele mai apăsătoare eșecuri din eșalonul terț, un șocant set de tenis, 1-6, cu CS Ungheni, pe teren propriu. Acasă, “roș-albaștrii” au acumulat 16 puncte din 18 posibile (a doua poziție în respectiva ierarhie) și 5 victorii succesive, în vreme ce formația din orașul salin are 5 puncte externe (în ultimele două deplasări, remize la Turda și Reghin). CS Ocna Mureș se plasează înaintea rundei a 4-a din retur pe locul al 7-lea, cu 13 puncte, însă are un program infernal până la finele sezonului, meciuri cu Viitorul Cluj și la Hunedoara, formații din careul de ași.

Echipe de start:

Metalurgistul: R. Opric – L Contra, Vlădia, I. Grozav, Vitinha – Șaucă/ cpt, Boldea, P. Păcurar, Nicula – Selagea, M. Lupu; rezerve: Perjeriu, Andriuc, M. Neagu, Udrea, S. Itu, Al. Rus. Șt. Radu, Cocan, Șuteu. Antrenor Lucian Itu – principal.

CS Ocna Mureș: Ed. Mihai – Pintilie, Haiduc, Cioplântă (11, Casian), Cunțan – D. Lupșan – Frențiu, Guț, Socaci/ cpt., Căt. Creț – Cioară. Pe bancă: An. Anghel,Cl. Marcu, Al. Kiraly, Moise, Neșan, Hetea. Antrenor Paul Ciucă – principal, Romeo Arinar – secund.

Arbitri V. Hurducaș (Iclod), Al. Bogdanel și Fl. Andrei (ambii Oradea) Observatori C. Danciu (Hunedoara), Ov. Tâlvan (Sibiu)

Avertismente: Cunțan (10)