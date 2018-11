FOTO: Marea Unire a Creativilor@Alba Iulia este în plină desfășurare. În weekend, Mini Festival organizat de tineri și Întâlnirea internațională a hub-urilor culturale

Proiectul in premiera nationala „Marea Unire a Creativilor@Alba Iulia, organizat de Asociatia Cartierul Creativ Carolina, finantat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si co-finantat de Primaria Alba Iulia, este in plina desfasurare. In cursul acestei saptamani au loc cele cinci sesiuni de workshop-uri sustinute de experti in DJ-ing, Video design (VJ-ing), Storytelling, Marketing cultural si Design grafic pe panouri interactive, la care participa peste 70 de elevi si studenti selectati.

Mai apoi, in week-end, pe 10 si 11 noiembrie, tinerii participanti la cele cinci sesiuni de workshop-uri vor organiza un Mini festival la Cetatea Alba Carolina si in acest fel vor avea ocazia sa aplice in viata reala si pentru un public adevarat tot ceea ce au invatat la cursuri. La festival sunt asteptati toti cei care doresc sa vada cum arata primul festival organizat integral de tineri chiar in Cetatea Alba Carolina. Accesul la eveniment este gratuit si se face pe baza de inscriere la adresa salut@cartierulcreativcarolina.ro.

Programul festivalului arata astfel, iar toate activitatile vor avea loc la Caponiera Apor (in spatele Palatului Apor):

Sambata, 10 noiembrie

19:30 – 24.00: Expozitie de afise si panouri interactive realizate de participantii la cursul de design grafic

19:30 ­ 20:30/21:00 : Sesiune de pitching pentru participantii la cursul de Storytelling

21:00 ‐ 24:00 : Sesiune de DJ­ing pentru participantii la cursul de DJ

21:00 ‐ 24:00: Sesiune de VJ-ing pentru participantii la cursul de video desing/VJ-ing

Duminica, 11 noiembrie

19:00 – 24.00: Expozitie de afise si panouri interactive realizate de participantii la cursul de design grafic

19:00 ­ 20:20 : Proiectie de scurt metraje Best of Shorts Up (1)

21:00 ­ 22:20 : Proiectie de scurt metraje Best of Shorts Up (2)

22:20: After­party

In paralel, tot in perioada 10 – 11 noiembrie, in intervalul 15:00 – 19:00, la Muzeul Principia, in Piata Cetatii, va avea loc si Intalnirea internationala a hub-urilor culturale. Reprezentantii unor hub-uri culturale din Italia, Serbia, Portugalia, Suedia si Estonia vin la Alba Iulia ca sa ofere din cunostintele lor in materie de industrii creative, sa supuna atentiei diferite modele de dezvoltare comunitara prin cultura. Invitatilor internationali li se alatura si specialisti in industrii creative din opt orase din tara: Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Galati, Iasi, Oradea, Piatra Neamt si Timisoara.

BASE din Milano (Italia), KC Lab din Novi Sad (Serbia), Platform for Social Innovation din Aveiro (Portugalia), Lava din Stockholm (Suedia) si Tartu Creative Center din Tartu (Estonia) sunt hub-urile internationale care vor participa la eveniment.

Despre Marea Unire a Creativilor @Alba Iulia

Proiectul se desfasoara in perioada 5 – 11 noiembrie 2018 si are trei sectiuni complementare:

1. o conferinta internationala pe tema dezvoltarii comunitare prin cultura la care sunt asteptati reprezentati din mai multe tari europene;

2. o serie de cinci workshop-uri adresate tinerilor care se va incheia cu organizarea unui festival de doua zile realizat integral de tineri;

3. o expozitie de panouri interactive.

Finantat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si co-finantat de Primaria Alba Iulia, proiectul „Marea unire a creativilor@Alba Iulia” are loc in contextul deschiderii, in urmatorii ani, a unor noi spatii dedicate industriilor creative la Alba Iulia si are rolul de a contura un nou model de dezvoltare comunitara prin cultura si de a stabili un cadru de discutie si schimb de bune practici intre centre culturale europene. In acelasi timp, proiectul doreste sa familiarizeze publicul local cu specificul industriilor culturale si creative, pentru a se putea dezvolta pe termen lung o strategie in acest sens.

Proiectul se adreseaza in principal operatorilor culturali, comunitatii de tineri antreprenori din domeniul industriilor creative, autoritatilor publice locale si judetene, comunitatii de artisti locali, elevilor si studentilor, dar si publicului larg din Alba Iulia.

Despre Asociatia Cartierul Creativ Carolina

Cartierul Creativ Carolina este o asociatie neguvernamentala infiintata in 2017, care reuneste membri din industriile creative din Alba Iulia si care are ca scop promovarea valorilor culturale si artistice, activarea, incurajarea si dezvoltarea comunitatii creativilor si a orasului Alba Iulia, cultivarea si educarea talentului cultural si facilitarea metodelor de dezvoltare a comunitatii prin cultura. Asociatia este o interfata consultativa si constructiva a Municipalitatii, dar si a altor institutii de administrare in privinta politicilor publice culturale, care contribuie la elaborarea, implementarea si promovarea unei strategii la nivel local privind sectorul creativ.