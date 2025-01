FOTO | Lucrările de reabilitare și dotare la Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități din Sebeș, vor fi finalizate în martie 2025: Investiție de peste 1,3 milioane de lei

Lucrările de reabilitare și dotare prin finanțare PNRR la Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș vor fi finalizate în luna martie 2025, potrivit reprezentaților DAS Sebeș. Centrul a fost dotat cu echipamente moderne pentru ca beneficiarii să aibă parte de cele mai bune condiții.

Proiectul este realizat în proporție de 98%, valoarea totală a proiectului fiind de 1.317.000,00 lei din care valoare eligibilă prin PNRR fără TVA 1.107.000,00 lei și valoare (TVA) aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 210.000,00 lei. Din bugetul local s-au alocat sume în valoare de 309.234,85 lei.

Din luna aprilie 2023 și până în prezent Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități, a fost supus unor lucrări de reabilitare și dotare prin intermediul finanțării PNRR- „Reabilitare și dotare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Sebeș, județul Alba”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2023, Componenta 13- Reforme sociale, Investiția 2- Reabilitare / Renovare și dezvoltarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități.

Activitățile de reabilitare au constat în:

– elaborare documentație de avizare a lucrărilor de investiție(DALI);

– proiectarea obiectivului de investiție la faza de PT+DE+DTAC+verificarea tehnică a proiectului și asigurare asistență tehnică;

– reabilitare interioară și exterioară(lucrări de rezistență și arhitectură-tencuieli, zugrăveli interioare și exterioare, montare tarchet, gard și recondiționare poartă);

– amenajare zone verzi și alee senzorială;

– refacere instalații electrice și de ventilație;

– montare și punere în funcțiune sistem fotovoltaic;

– montare și punere în funcțiune ascensor persoane;

– montare și punere în funcțiune platformă elevator persoane cu dizabilități;

– construire foișor;

– amenajare curte exterioară și grădină terapeutică cu alee senzorială;

– lucrări suplimentare solicitate ISU (tavan antifoc, zugrăveli, ușă metalică antifoc pod, pat cablu exterior, placă beton cămine canalizare;

– instalații electrice și de ventilare;

– montaj echipamente electrice;

– unitate descentralizată de ventilare;

– îngropare cabluri electrice, aducere cote cămin.

Dotările realizate în cadrul proiectului au constat în achiziția următoarelor echipamente:

– echiparea camerei senzoriale cu panouri interactive, inteligente, sisteme de proiecție, terapie Snoezelen, dale luminoase senzoriale, elemente de stimulare tactilă etc;

– recuperare inteligentă prin tehnologie MIRA (întărirea musculaturii, creșterea flexibilității sau chiar redobândirea funcționalității anumitor părți a corpului);

– dotare cabinet psihologic cu matrici progresive standard, platformă de evaluare psihologică și baterii de teste de evaluare psihologică (MMSE2, PANSS, QOLI, WCST);

– dotare cabinet de kinetoterapie cu materiale și dispozitive cum ar fi bandă de reeducare mers, canapea kineto, TECAR, scară de reeducare a mersului, bastoane, spalier, scripete pentru umăr, roată de umăr, cuburi de lemn pentru motricitate fină, dispozitiv reeducare forță musculară mână, pernă tip pană etc.;

– dotare atelier de lumânări cu echipamente de lucru (masă încălzire, raft de depozitare, cazan topit ceară, matrițe);

– dotare centru cu mobilier (dulapuri, birouri, masă activități, bibliotecă, cuiere, canapea, fotolii, scaune, corpuri de iluminat interior, aspirator, mașină de tuns iarba, aparate de aer condiționat, covoare, jaluzele);

– dotare cu echipamente IT (laptop-ri, multifuncțională, videoproiector, ecran de proiecție).

Scopul proiectului: Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități din sistemul instituționalizat prin asigurarea serviciilor la nivelul comunității.

Obiectivele proiectului :

1. Dezvoltarea de servicii sociale pentru a asigura nevoile de servicii pentru un număr cât mai mare de persoane adulte cu dizabilități din municipiul Sebeș

2. Dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate pentru persoane adulte cu dizabilități din municipiul Sebeș

Data începerii și finalizării proiectului 24.04.2023-31.03.2025

