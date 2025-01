FOTO: LPS Alba Iulia, un nou pas spre calificare la turneul final Under 15 | Antrenorul Valentin Urian, șanse de calificare la două categorii, Under 14 și Under 15

LPS Alba Iulia, un nou pas spre calificare la turneul final Under 15 | Antrenorul Valentin Urian, șanse de calificare la două categorii, Under 14 și Under 15

LPS Alba Iulia are un început de an încărcat la nivelul baschetului juvenil, fiind în acelați timp aproape de o performanță deosebită, respectiv calificarea cu două grupe de vârstă, Under 14 și Under 15, la turneele finale ale campionatelor organizate de Federația Română de Baschet.

Echipa de baschet feminin Under 15 a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a mai făcut un pas spre calificarea la turneul final al respectivei categorii competiționale.

La Under 15 este un lot format din jucătoare din anii 2010 și 2011, condus de antrenorul Valentin Urian, cel care activează și la Under 14. După primul turneu semifinal, disputat în Sala Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, LPS Alba Iulia este pe locul secund al Grupei A, cu 5 puncte, ierarhia mai cuprinzând echipele ACS Dan Dacian București (6 puncte, 3 victorii), LPS Galați (4 puncte, un succes, două înfrângeri) și Agronomia București (3 puncte, toate partidele pierdute). Echipa din Cetatea Marii Uniri a pierdut cu Dan Dacian București Portocaliu (32-64) și a depășit LPS Galați, principala contracandidată (76-64) și Agronomia București (100-46). În 11 și 12 ianuarie 2025, la Alba Iulia va fi un nou turneu, al patrulea, iar gazdele pot reușit calificarea în turneul final (au la îndemână mai multe variante, inclusiv un eșec la o diferență de 11 puncte cu LPS Galați).

LPS Alba Iulia, lot (parte dintre jucătoare evoluează și la Under 14): Carla Andreea Alexandru, Alexia-Maria Birău, Ana Ecaterina Damian, Cristina Maria Cioara, Eliza Maria Căta, Elisabeta-Ioana Suciu, Maya Ioana Niga, Anastasia-Maria Jitaru, Antonia-Terezia Jitaru, Alina-Natalia Bălaș, Georgiana-Elena Panescu, Alexia-Maria Panescu, Ingrid Baicon Ciban, Karina Maria Onea, Alesia Adriana Popa, Maria Nichimiș, Sara Cataramă, Sofia Irina Cârja, Riana-Ioana Dumitrescu, Delia Valentina Mărcuș.

„Dacă reușim, o să ne calificăm cu ambele echipe la turneul final, atât la Under 14 cât și la Under 15. Este un sistem competițional mai diferit la Under 15, campionatul se încheie mai repede ținând cont că fetele sunt în clasa a VIII-a. Au fost două turnee de calificare, urmate de turneele 3 și 4, ambele semifinale. Noi avem șanse de calificare la turneul final, fiind în luptă directă cu echipa din Galați”, a spus antrenorul Valentin Urian.

La Under 14, LPS Alba Iulia are turneu semifinal, în grupa D, alături de CSM Târgu Jiu, Smart Baskteball Team Cluj-Napoca și CS Valea Călugărească, într-o locație nestabilită deocamdată, o săptămână mai târziu, începând din 18 ianuarie.

