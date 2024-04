FOTO: LPS Alba Iulia, calificare la turneul final Under 13 la baschet feminin | Parcurs remarcabil pentru micuțele pregătite de Valentin Urian

Echipa de baschet feminin Under 13 a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a reușit o performanță remarcabilă, calificându-se la turneul final al campionatului național organizat de FRB, respectiv între primele 8 formații din țară. De asemenea, la Under 14, LPS Alba Iulia a acces în turneul semifinal B (locurile 9-16 la nivel național). La Under 13, elevele antrenorului Valentin Urian au reușit să câștige Grupa 4, de la Tg. Mureș, cu 3 victorii din tot atâtea meciuri, la diferențe confortabile, după cum urmează: 78-27 cu Gladius Târgu Mureș (gazda), 77-26 cu CSM Târgu Jiu și 81-29 cu Genial Baschet 22 București. Clasamentul a fost următorul: 1. LPS Alba Iulia – 6 puncte (3 victorii), 2. Genial Baschet 22 București – 5 puncte (două succese și o înfrângere), 3. CSM Târgu Jiu – 4 puncte (un meci adjudecat și două insuccese), 4. Gladius Târgu Mureș – 3 puncte (toate jocurile pierdute). În actuala stagiune, la Under 13, LPS Alba Iulia are un parcurs impecabil, cu 16 victorii și o singură înfrângere. Turneul final, din 15-19 mai, va opune 8 echipe, respectiv primele două clasate în cele 4 grupe.

Lotul condus de antrenorul Valentin Urian a fost format din Maria Nichimiș, Karina Maria Onea, Ana Damian, Ingrid Baicon-Ciban, Carla Alexandru (cpt), Delia Mărcuș, Sofia Cîrja, Maya Niga, Cristina Maria Cioara, Mădălina Mărginean (absentă, din motive medicale, Eliza Căta). Șapte dintre aceste baschetbaliste fac parte și din efectivul de la Under 14, evoluând pe două paliere competiționale. La Under 14 (baschetbaliste din anii 2010 și 2011), turneul final B se dispută în perioada 17-21 aprilie, la Sibiu, iar oponentele formației din Cetatea Marii Uniri sunt, în ordine, în grupă, CSȘ Premium Sibiu (joi, 18 aprilie, ora 16.00), CSȘ Craiova (vineri, 19 aprilie, ora 10.00), Rookies Oradea (vineri, 19 aprilie, ora 18.00), urmând ultierior partidele pentru clasament (locurile 9-12 și locurile 13-16), sâmbătă și duminică

