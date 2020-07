FOTO| Locuri de parcare într-o zona intens circulată a Teiușului: Lucrări premergătoare turnării stratului de asfalt

Locuri de parcare într-o zona intens circulată a Teiușului: Lucrări premergătoare turnării stratului de asfalt

Lucrările la montarea bordurilor și la conturarea locurilor de parcare dintr-o zona intens circulată a Teiușului sunt în toi.

„Se montează bordurile pe strada Bisericii in zona cuprinsă între strada Primăverii și DN1. Se conturează locurile de parcare dintr-o zona intens circulată a orașului nostru, iar in scurt timp un strat de asfalt proaspăt ne va face confortabil și sigur accesul in zonă”, au scris pe facebook reprezentanții primăriei Teiuș.