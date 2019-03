FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – Millenium Giarmata 1-1 (1-0) | Pas greșit pe “Cetate” pentru “alb-negri”

Unirea Alba I ulia nu a reușit să câștige pe propriul teren, pe “Cetate”, cu Millenium Giarmata, pierzând două puncte în fața fanilor, în remiza cu Millenium Giarmata, scor 1-1 (1-0). În disputa vecinelor din clasament, scorul a fost deschis în minutul 21 de An. David (lansat excelent de Fetița), egalare fiind reușită imediat după pauză de Beloescu (47, după un corner). Amfitrionii au pășit fals acasă, tocmai în ziua când au aniversat împlinirea a 95 de ani de existență a clubului.

*1-0, MIN. 22: Andrei DAVID, lansat în adâncime, frontal de Fetița, a trimis pe lângă portar

*1-1, MIN. 47: BELOESCU a egalat, cap din apropiere, după un corner de pe dreapta și o minge trimisă spre poartă de un coechipier

La reulare, bănățenii au egalat, iar Daminuță (58) a șutat extrem de periculos, din 7 metri, în diagonală. Ocazie mare An. David (63), reluare cu capul pe centru, din poziție bună. Daminuță (71) a șutat de la peste 30 de metri încerâcnd să-l suprindă pe Sporea care însă a fost atent. Davidaș (72) nu a reluat din poziție favorabilă, la centrarea lui Selagea din stânga. Fetița (77) – lovitură liberă respinsă de sub bară de portar! Sporea (80) a ieșit excelent și l-a blocat pe Rosemblum la 8 metri. În minutul 87, Sporea are un reflex excelent, la reluarea din întoarcere a lui Beloescu din 10 metri! Se joacă pe contre, iar Narița (88) a respins șutul lui Al. Giurgiu

Asistență extrem de redusă, în jur de 120 de spectatori. În minutul 5, uniriștii cer penalty la un duel Davidaș Ochea, în lateralul careului mare. Fetița a reluat din cădere (15), în brațele portarului Narița. Ochea (30) a șutat de la marginea careului, Sporea a respins în corner. În replică, Fetița a șutat de la 18 metri, peste, la o replică a gazdelor. În minutul 43, Daminuță a trimis peste transversală dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri. Peste două minute, același Daminuță a tras de la 20 de metri alături

Bănățenii bifează întâia deplasare a returului, după ce în precedentele două runde au strâns 4 puncte acasă, contra reprezentantelor Hunedoarei. O confruntare între vecinele din clasament, despărțite de un punct, amfitrionii – locul nouă (22 de puncte), bănățenii – poziția a 10-a.

În premieră titular în distribuția gazdelor este juniorul Andrei Bârdea (din 2001).

Echipe de start



Unirea: Sporea – Mazilu, Scrob, Potopea, Al. Giurgiu – De Marco, Selagea – Fetița, Bârdea (64, Tat), Davidaș (84, E. Crișan) – An. David; rezerve Williams – Boboia, V. Codrea, L. Roman, Lautaru. Antrenori Adrian Bicheși, Marcel Rusu, Raul Oargă.

Millenium: Narița – Sporin, Cochințu, N. Olteanu, Negrei – Ferțu (82, Popan), Daminuță – Rosenblum, Ochea (66, Corlățeanu), Pricop (46, M. Călin) – Beloescu; rezerve Ciută,Buzdugan, R. Leuca. Antrenor Răzvan Leucă.

Avertismente: De Marco (89)/ Popan (86)

Arbitri: Ionela Peșu (Craiova), Dr. Popa (Băișoara), Daniela Constantinescu (Craiova) Observatori Gr. Tomoioagă (Rm. Vâlcea), I. Lupea (Caransebeș)