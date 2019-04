FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-2 (0-1) | Remiză nebună pe “Cetate”

Remiză nebună pe “Cetate”, între vecinele de clasament, Unirea Alba Iulia și CSC Ghiroda și Giarmata Vii, scor 2-2 (0-1). “Alb-negrii” au întors scorul în actul secund, prin reușitele lui Al. Giurgiu (74) și Selagea (87), însă au fost egalați în prelungiri de Barany (90+2). Regrete pentru albaiulieni, ce s-au văzut la câteva secunde de obținerea tuturor punctelor.



*Bicheși: “La pauză mă mulțumea remiza, la final este ca o înfrângere”

“Dacă la pauză eram mulțumiți cu o remiză, acest 2-2 de la final, cu gol primit în prelungiri este precum o înfrângere. Prima repriză a fost echilibrată, însă iar am primit gol la prima acțiune a adversarilor, primul șut pe spațiul porții. Am crezut în șansele noastre, am remontat, am întors scorul, am avut voință, însă lipsa de experiență a dus la acest egal“, a spus Adrian Bicheși.

*2-2, MIN. 90+2: BARANY a egalat cu o execuție din careu, voleu, cu stângul, în dreapta lui Sporea, la o minge aruncată în careu după o lovitură liberă

*2-1, MIN. 87: SELAGEA a marcat cu capul din apropiere, la centrarea lui Fetița

*1-1, MIN. 74: Al. GIURGIU a egalat dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri, în dreapta portarului

*0-1, MIN. 33: ȘOFRAN a deschis scorul cu un șut sub bară, după o centrare de pe stânga

După pauză s-a pornit o ploaie torențială, schimbându-se total datele problemei. Fundașul gazdelor Scrob s-a accidentat la genunchiul drept, a fost înlocuit cu Mardare și a plecat cu ambulanța la spital, în minutul 52. Oaspeții au solicitat in penalty prin căpitanul Barany (54). Fetița (67) a tras din careu, a reținut Gakos. Fetița (70) a cerut un penalty, pentru henț, la un duel în careul advers, cu Al. Lazăr. În minutul 81, De Marco a tras de la marginea careului, a reținut Gakos

La încălzire fundașul oaspeților Horcea s-a accidentat, fiind înlocuit de Al. Lazăr în formula de start.

În tribune sunt în jur de 150 de spectatori, prima ocazie este al gazdelor, șut Petruse din 12 metri, în diagonală, pe lângă. An. David (11) – scăpat singur a șutat din 8 metri peste. Barany (21) a tras de la 20 de metri, pe lângă bara stângă

Amfitrionii nu pot conta, din motive medicale, pe Davidaș, Cr. Păcurar, Tat (bolnav, varicelă) și Bîrdea (accidentat la claviculă) și vizează toate punctele, pentru a avea liniște în finalul stagiunii, o victorie însemnând și revanșa după înfrângerea din tur, scor 1-3.

Echipe de start:

Unirea: Sporea – Mazilu, Potopea, Scrob (52, Mardare), Ad. Matei – Fetița, De Marco, Al. Giurgiu, Petruse (76, Lăutaru) – Selagea – An. David (90+1, M. Codrea) ; rezerve Williams, Zsigmond, V. Domșa, L. Roman. Antrenori Adrian Bicheși, Marcel Rusu și Raul Oargă.

CSC Ghiroda: Gakos – Semeniuc, Bocșan, Al Lazăr, R. Mureșan – Șofran (90, Cluci), Jichici, Hotca (76, Saizu), Liuba (20, Pițuc; 70, Ghinescu) – Mancaș, Baranyi; rezerve Popei, Țugui, Horcea. Antrenor Paul Codrea.

Arbitri: M. Lăstun (Rm. Vâlcea), Cl. Doarvoaș (Mintia), Mădălina Mihai (Ștefănești) Observatori Z. Tamaș (Odorheiu Secuiesc), Ad. Copăcean (Caraș-Severin)

Avertismente: Mazilu (78), Fetița (90), respectiv Șofran (62)