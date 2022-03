FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – CS Ocna Mureș, în primul derby „de Alba” al anului

Metalurgistul Cugir a pierdut primul meci din 2022, 1-2 (1-0), în deplasare cu Viitorul Cluj, meci contând pentru penultima rundă a sezonului regular în Seria a 9-a a Ligii a 3-a. Eșecul grupării de sub Drăgana, al doilea din acest campionat, reprezintă în același timp accederea din punct de vedere matematic în play-off pentru Viitorul, revelația acestei stagiuni.



La a doua deplasare consecutivă, cugirenii au condus la pauză, însă elevii lui Marius „Papi” Popescu au întors scorul în numai 9 minute și au maximum de puncte pe teren propriu împotriva combatantelor din Alba.

*0-1, min. 19: ȘAUCĂ, eurogol, o foarfecă de la 12-13 metri, la o centrare din stânga, minge deviată de Vitinha. Primul gol din 2022 pentru „roș-albaștri” reprezintă a 6-a reușită stagională a căpitanului Metalurgistului.

*1-1, min. 72: DOLGHI a restabilit egalitatea, la prima acțiune notabilă, o pătrundere în flancul stâng.

*2-1, min. 81: FĂRĂGĂU, căpitanul gazdelor, a marcat golul secund al Viitorului, tot din foarfecă (mama sa este originară din Cugir)

„Am fost naivi, puteam închide jocul în prima repriză, când au fost situații de a dubla avantajul, Am fost egalați la o fază în care adversarul a intrat prima dată în careul nostru. Sunt dezamăgit de rezultat și prestația din a doua repriză. N-am înțeles mare lucru din ce s-a întâmplat, nu am mai avut vlagă după ce am fost conduși. Ne complicăm existența, iar lupta cu Unirea Ungheni pentru locul secund este deschisă„, a spus Lucian Itu.

Comparativ cu precedenta deplasare, la Turda, în distribuția cugireană s-au produs 3 modificări: Udrea, Cocan și Andriuc, în locul lui P. Păcurar (suspendat), Selagea și Nicula. Clujenii mizează pe o garnitură extrem de tânără, media primului unsprezece fiind puțin peste 20 de ani (doar Al. Roșca fiind din 1998, restul echipierilor fiind din anul 2000 sau mai mici).

Viitorul: Onciu – Oargă, Porumb, Cr. Istrate, D. Mic (29, T. Cociș) – Borma, Dolghi, Fărăgău/cpt, Al. Roșca, Râza – Al. Pop; rezerve Stângă, L. Maxim, R. Baciu, E. Bartoș, Aparascăi, Șerbănescu, M. Olaru. Antrenor Marius Popescu.

Metalurgistul: R. Opric – Al. Rus (76, Haj; la debut), Vlădia, I. Grozav, Vitinha – Șaucă/ cpt, Boldea, Udrea (80, Selagea), Andriuc (76, L. Contra) – Cocan, M. Lupu; rezerve Perjeriu – S. Itu, Șuteu, M. Neagu, L. Itu, Nicula. Antrenor Lucian Itu

Arbitri Roxana Recorean (Mediaș), E. Tocai (Alma), D. Nagy (Mediaș) Observatori P. Unimătan (Zalău), Cr. China (Baia Mare)

FOTO: Adrian RUS (Looksport)